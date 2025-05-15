«РКС-Самара» призывает своих абонентов бережно относиться к природе и утилизировать отходы правильно, чтобы избежать засоров. Специально для жителей города компания подготовила путеводитель, который поможет в решении бытовых вопросов.
Что нельзя сбрасывать в канализацию?
Чтобы предотвратить засоры в центральной системе водоотведения (ЦСВ), не выбрасывайте в унитаз или раковину:
- Бытовой мусор (пакеты, обёртки и т.д.);
- Подгузники, средства гигиены, влажные салфетки;
- Ватные палочки, туалетную бумагу, тряпки;
- Наполнители для кошачьих туалетов;
- Окурки;
- Остатки пищи и жир;
- Контактные линзы и другие мелкие предметы.
Как поступить правильно?
Выбрасывайте бытовой мусор в ведро, а затем в контейнеры для твёрдых коммунальных отходов (ТКО), которые стоят во дворах.
Куда сдавать пластик?
- Пластиковые бутылки (ПЭТ), упаковку и другие пластиковые изделия складывайте в сетчатые накопители для раздельного сбора. Обычно они расположены рядом с контейнерами для ТКО.
- Обязательно очистите пластик от остатков пищи и загрязнений.
Особое внимание: опасные отходы!
Отходы 1 и 2 классов опасности строго запрещено сбрасывать в канализацию. К ним относятся:
- Ртуть из разбитых термометров и их осколки;
- Люминесцентные и энергосберегающие лампы;
- Батарейки.
Как утилизировать опасные отходы?
Сдавайте отходы 1 и 2 классов только в специальные пункты приёма, организованные Федеральным экологическим оператором.
Как найти пункт приёма в Самаре?
1. Зайдите на сайт Федерального экологического оператора.
2. Используйте публичную карту приёма отходов: gisopvk.ru/openmap.
3. Или просто введите в поисковике «Федеральный экологический оператор» и найдите ближайший адрес.
Полезные советы:
- Установите дома отдельные контейнеры для мусора, пластика и опасных отходов — это упростит сортировку.
- Регулярно проверяйте, где находятся ближайшие пункты приёма батареек и ламп.
- Расскажите соседям и друзьям, как правильно утилизировать отходы, чтобы вместе заботиться об экологии!
Простые правила утилизации отходов помогут не только избежать засоров в канализации, но и сохранить природу региона чистой. Забота об окружающей среде – наша общая ответственность.
Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»