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«РКС-Самара» призывает своих абонентов бережно относиться к природе и утилизировать отходы правильно, чтобы избежать засоров. Специально для жителей города компания подготовила путеводитель, который поможет в решении бытовых вопросов.

Что нельзя сбрасывать в канализацию?

Чтобы предотвратить засоры в центральной системе водоотведения (ЦСВ), не выбрасывайте в унитаз или раковину:

- Бытовой мусор (пакеты, обёртки и т.д.);

- Подгузники, средства гигиены, влажные салфетки;

- Ватные палочки, туалетную бумагу, тряпки;

- Наполнители для кошачьих туалетов;

- Окурки;

- Остатки пищи и жир;

- Контактные линзы и другие мелкие предметы.



Как поступить правильно?

Выбрасывайте бытовой мусор в ведро, а затем в контейнеры для твёрдых коммунальных отходов (ТКО), которые стоят во дворах.



Куда сдавать пластик?

- Пластиковые бутылки (ПЭТ), упаковку и другие пластиковые изделия складывайте в сетчатые накопители для раздельного сбора. Обычно они расположены рядом с контейнерами для ТКО.

- Обязательно очистите пластик от остатков пищи и загрязнений.

Особое внимание: опасные отходы!

Отходы 1 и 2 классов опасности строго запрещено сбрасывать в канализацию. К ним относятся:

- Ртуть из разбитых термометров и их осколки;

- Люминесцентные и энергосберегающие лампы;

- Батарейки.



Как утилизировать опасные отходы?

Сдавайте отходы 1 и 2 классов только в специальные пункты приёма, организованные Федеральным экологическим оператором.



Как найти пункт приёма в Самаре?

1. Зайдите на сайт Федерального экологического оператора.

2. Используйте публичную карту приёма отходов: gisopvk.ru/openmap.

3. Или просто введите в поисковике «Федеральный экологический оператор» и найдите ближайший адрес.



Полезные советы:

- Установите дома отдельные контейнеры для мусора, пластика и опасных отходов — это упростит сортировку.

- Регулярно проверяйте, где находятся ближайшие пункты приёма батареек и ламп.

- Расскажите соседям и друзьям, как правильно утилизировать отходы, чтобы вместе заботиться об экологии!

Простые правила утилизации отходов помогут не только избежать засоров в канализации, но и сохранить природу региона чистой. Забота об окружающей среде – наша общая ответственность.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»