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Путеводитель по правильной утилизации отходов: как не навредить канализации и экологии.
 «РКС-Самара» призывает своих абонентов бережно относиться к природе и утилизировать отходы правильно
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 «РКС-Самара» призывает своих абонентов бережно относиться к природе и утилизировать отходы правильно

15 мая 2025 14:17
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Путеводитель по правильной утилизации отходов: как не навредить канализации и экологии.

«РКС-Самара» призывает своих абонентов бережно относиться к природе и утилизировать отходы правильно, чтобы избежать засоров. Специально для жителей города компания подготовила путеводитель, который поможет в решении бытовых вопросов.

Что нельзя сбрасывать в канализацию?
 Чтобы предотвратить засоры в центральной системе водоотведения (ЦСВ), не выбрасывайте в унитаз или раковину:
 - Бытовой мусор (пакеты, обёртки и т.д.);
 - Подгузники, средства гигиены, влажные салфетки;
 - Ватные палочки, туалетную бумагу, тряпки;
 - Наполнители для кошачьих туалетов;
 - Окурки;
 - Остатки пищи и жир;
 - Контактные линзы и другие мелкие предметы.
 
 Как поступить правильно?
 Выбрасывайте бытовой мусор в ведро, а затем в контейнеры для твёрдых коммунальных отходов (ТКО), которые стоят во дворах.
 
 Куда сдавать пластик?
 - Пластиковые бутылки (ПЭТ), упаковку и другие пластиковые изделия складывайте в сетчатые накопители для раздельного сбора. Обычно они расположены рядом с контейнерами для ТКО.

- Обязательно очистите пластик от остатков пищи и загрязнений.

Особое внимание: опасные отходы!
 Отходы 1 и 2 классов опасности строго запрещено сбрасывать в канализацию. К ним относятся:
 - Ртуть из разбитых термометров и их осколки;
 - Люминесцентные и энергосберегающие лампы;
 - Батарейки.
 
 Как утилизировать опасные отходы?
 Сдавайте отходы 1 и 2 классов только в специальные пункты приёма, организованные Федеральным экологическим оператором.
 
 Как найти пункт приёма в Самаре?
 1. Зайдите на сайт Федерального экологического оператора.
 2. Используйте публичную карту приёма отходов: gisopvk.ru/openmap.
 3. Или просто введите в поисковике «Федеральный экологический оператор» и найдите ближайший адрес.
 
 Полезные советы:
 - Установите дома отдельные контейнеры для мусора, пластика и опасных отходов — это упростит сортировку.
 - Регулярно проверяйте, где находятся ближайшие пункты приёма батареек и ламп.
 - Расскажите соседям и друзьям, как правильно утилизировать отходы, чтобы вместе заботиться об экологии!

Простые правила утилизации отходов помогут не только избежать засоров в канализации, но и сохранить природу региона чистой. Забота об окружающей среде  – наша общая ответственность.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

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