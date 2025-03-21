«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на предстоящую неделю

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«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

25 марта в связи с переврезкой водопроводной линии диаметром 150 мм с 08:00 до 23:00 холодная вода будет отключена по адресам:

8-я просека 1-й переулок, 1А, 1В,

8-я просека 3-й переулок, 1, 1А, 2А, 2Б, 2В,

8-я просека 5-й переулок, 1А-11А,

Енотаевский переулок, 1-16,

Милицейский переулок, 2-14А,

8-я просека 11-й переулок, 1А-11А,

8-я просека 13-й переулок, 1А-12,

8-я просека ул. Красильникова, 1Б-118,

ул. Черкесская, 2-67А,

Черкесский пер., 26, 26А,

8-я просека, 1-54Б,

Слесарный переулок, 2-35А,

Нарымский переулок, 1А-24А,

8-ая просека 4-й переулок, 2-20А,

Балашовский переулок, 1А-30,

8-я просека 10-й переулок, 2-22,

Болгарский переулок, 7-64,

9-я просека 1-я линия, 1Б-61А.

Лесная санаторная школа №9,

Школа нового поколения «NGS»,

Медцентр «ПЭТ Технолоджи».

27 марта планируется замена пожарного гидранта на ул. Курильской. В связи с этим будет отключено холодное водоснабжение с 09:00 до 17:00 по адресам: частный сектор ул. Бригадная, ул. Плодовая, ул. Соколиная, ул. Ершовская, ул. Журавлевская, ул. Земледельческая, ул. Семиреченская, ул. Проходная.

Также 27 марта для замены узла в колодце на ул. Ново-Вокзальной будет отключено холодное водоснабжение с 08:00 до 23:00 по адресам: ул. Ново-Вокзальная, 249, 251, 251А, 253, 255, 257, 257А, 257Б, 257В.

28 марта планируем заменить пожарный гидрант на ул. Вольской. В связи с этим холодное водоснабжение будет отсутствовать с 10:00 до 15:00 по адресу: ул. Вольская, 44, 48, 17, 19, 21, 23, 25; ул. 22 Партсъезда, 51.

Адрес установки бойлера: ул. Вольская, 17-19.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.