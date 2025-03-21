Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках занятия ученики отрабатывали практические навыки на манекенах, наложение медицинских повязок и жгутов при кровотечениях и травмах.
Специалисты Самарского областного центра медицины катастроф провели мастер-класс для учеников лицея
Сроки реализации проекта – с 5 мая 2025 до 28 декабря 2026.
В Самаре появится первая электронная энциклопедия зданий, расположенных в историческом центре
Остаются подтопленными 2 низководных моста в районе н.п. Полудни Кинель-Черкасского района и н.п. Мосты Пестравского района.
МЧС СО: паводковая обстановка в регионе по состоянию на 21 марта
В Самарской области в июне пройдет региональный отборочный этап.
В ПФО реализуется новый проект для работающей молодежи «МолоТ»
Энергетики подробно рассказали о необходимом перечне документов на выдачу технических условий на установку в доме собственного теплообменника.
«Т Плюс»: предоставлены рекомендации по обеспечению качественного горячего водоснабжения общежития № 73 в Тольятти
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на предстоящую неделю
Несколько дней назад здесь произошел несчастный случай, завершившийся, к сожалению, гибелью человека. Мужчина провалился под лед на реке Самара.
Инспекторы ГИМС СО провели профилактический рейд в Волжском районе
Спектакль, впервые поставленный в Большом театре в 1973 году, вновь оживает на самарской сцене.
К 80-летию Великой Победы: премьера музыкальной драмы «Зори здесь тихие…» на Малой сцене САТОБ
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.4
1.55
EUR 92.46
1.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Специалисты Самарского областного центра медицины катастроф провели мастер-класс для учеников лицея
30 марта в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Весенняя сюита»
В Самаре продолжаются учебно-тренировочных сборы специалистов-кинологов территориальных органов внутренних дел
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на предстоящую неделю

21 марта 2025 16:05
171
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

25 марта в связи с переврезкой водопроводной линии  диаметром 150 мм с 08:00 до 23:00 холодная вода будет отключена по адресам:

8-я просека 1-й переулок, 1А, 1В,

8-я просека 3-й переулок, 1, 1А, 2А, 2Б, 2В,

8-я просека 5-й переулок, 1А-11А,

Енотаевский переулок, 1-16,

Милицейский переулок, 2-14А,

8-я просека 11-й переулок, 1А-11А,

8-я просека 13-й переулок, 1А-12,

8-я просека ул. Красильникова, 1Б-118,

ул. Черкесская, 2-67А,

Черкесский пер., 26, 26А,

8-я просека, 1-54Б,

Слесарный переулок, 2-35А,

Нарымский переулок, 1А-24А,

8-ая просека 4-й переулок, 2-20А,

Балашовский переулок, 1А-30,

8-я просека 10-й переулок, 2-22,

Болгарский переулок, 7-64,

9-я просека 1-я линия, 1Б-61А.

Лесная санаторная школа №9,

Школа нового поколения «NGS»,

Медцентр «ПЭТ Технолоджи».

27 марта планируется замена пожарного гидранта на ул. Курильской. В связи с этим будет отключено холодное водоснабжение с 09:00 до 17:00 по адресам: частный сектор ул. Бригадная, ул. Плодовая, ул. Соколиная, ул. Ершовская, ул. Журавлевская, ул. Земледельческая, ул. Семиреченская, ул. Проходная.

Также 27 марта для замены узла в колодце на ул. Ново-Вокзальной будет отключено холодное водоснабжение с 08:00 до 23:00 по адресам: ул. Ново-Вокзальная, 249, 251, 251А, 253, 255, 257, 257А, 257Б, 257В.          

28 марта планируем заменить пожарный гидрант на ул. Вольской. В связи с этим холодное водоснабжение будет отсутствовать с 10:00 до 15:00 по адресу: ул. Вольская, 44, 48, 17, 19, 21, 23, 25; ул. 22 Партсъезда, 51.

 Адрес установки бойлера: ул. Вольская, 17-19.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Если вы не оплачивали квитанции «РКС-Самара» более трёх месяцев, обязательно проверьте Госуслуги. Возможно, там уже есть судебное взыскание.
19 марта 2025, 16:15
«РКС-Самара»: лучшее время расстаться с долгами — сейчас!
Если вы не оплачивали квитанции «РКС-Самара» более трёх месяцев, обязательно проверьте Госуслуги. Возможно, там уже есть судебное взыскание. ЖКХ
627
Гараж, установленный на сетях водоснабжения, оставил самарцев без воды
18 марта 2025, 11:08
Гараж, установленный на сетях водоснабжения, оставил самарцев без воды
Размещение строений в санитарной зоне сетей водоснабжения и водоотведения категорически запрещено. ЖКХ
474
"РКС-Самара" наградили добросовестные УК, ТСЖ и другие организации, которые победили в поощрительной акции
17 марта 2025, 13:30
"РКС-Самара" наградили добросовестные УК, ТСЖ и другие организации, которые победили в поощрительной акции
Также по итогам 2024 года сформирован «чёрный» список абонентов-должников, который опубликован на сайте «РКС-Самара». ЖКХ
701

В центре внимания
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
21 марта 2025  11:35
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
244
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
21 марта 2025  11:29
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
225
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником
21 марта 2025  11:07
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником
242
Прошло очередное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» в формате ВКС, под председательством Вячеслава Федорищева.
20 марта 2025  15:53
Вячеслав Федорищев предложил создать Союз производителей и разработчиков БАС
514
Самарская область в шестой раз участвует в фестивале уличного искусства ФормАРТ
20 марта 2025  14:01
Самарская область в шестой раз участвует в фестивале уличного искусства ФормАРТ
590
Весь список