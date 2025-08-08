«РКС-Самара» предупреждают о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю

153

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

10 августа запланирована замена четырёх пожарных гидрантов. Это необходимо для обеспечения пожарной безопасности в городе. В связи с этим с 09:00 до 16:00 ХВС будет отсутствовать по адресам:

1. ул. Садовая 1- 29, 2-22, 35,39,41, ул. Венцека - 97-127, 96-104, ул. Ленинская - 1-17, 2-22, ул. Братьев Коростелевых - 2 — 12.

3. ул. Красноармейская, 2А.

4. ул. Галактионовская 39-71, 38-72, ул. Молодогвардейская 76-122, 57-99, ул. Некрасовская 43-75, 50-76, ул. Чапаевская 104-124, 89-119, ул. Высоцкого 1-3А, 2-6.



12 августа будет заменена задвижка на водопроводной линии диаметром 200 мм. Холодная вода будет отключена с 09:00 до 22:00 по адресам: 9-я просека 1-я линия, 38

9-я просека 2-я линия 19, 25, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 43к2, 43к4.

13 августа планируются работы по устранению утечки на водопроводной линии диаметром 100мм и текущий ремонт шести запорных арматур. С 10:00 до 12:55 ХВС будет ограничено по адресам: ул. Молодогвардейская 225, ул. Невская 7.

14 августа запланированы работы сразу по нескольким адресам:

Будет выполнена врезка водопроводной линии диаметром 200мм. Для этого с 09:00 до 22:00 ХВС будет ограничено по адресу: 6-я просека 144.

Будет заменены трех запорных арматуры на ул. Черемшанской. Холодное водоснабжение будет отключено с 09:00 до 20:00 по адресам: ул. Минская 39, 37, 35, 33, 29, 27, ул. Нагорная 132, 134, 136, ул. Черемшанская 137, 156.

Выполнят врезку на КНС-2. В связи с чем ХВС может отсутствовать с 10:00 до 20:00 по адресам: Пугачевский тракт 8-54, ул. Калининградская 34-52, ул. 40-лет Пионерии 4-23, ул. Нефтяников 9-21, ул. Рижская 1-9, пер. Строителей 1-13, ул. Молдавская 7-17, ул. Грозненская 4-42А. Бойлер: ул. 40-лет Пионерии, 16.

Для устранения технологических отказов подача ХВС может быть ограничена с 10:00 14.08 до 03:00 15.08 по адресам: ул.Свободы 1А, школа № 163, 22 Партсъезда 20, 22, 1-ый Безымянный 20.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.