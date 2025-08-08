Я нашел ошибку
Главные новости:
Стороны обсудили актуальные вопросы наращивания сотрудничества.
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем банка ПСБ Петром Фрадковым
В перинатальном центре Новокуйбышевска прошел мастер-класс для будущих мам.
В Новокуйбышевске будущим мамам и рассказали о правилах грудного вскармливания
Антон Алиханов отметил, что Министерство промышленности и Самарская область за последнее время наладили тесное и продуктивное взаимодействие.
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы поддержки промышленности Самарской области
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре индивидуальный предприниматель подозревается в невыплате более двух месяцев зарплаты сотрудникам
В Самаре ночью +16, +18°С, днем +26, +28°С.
9 августа в регионе без осадков, до +28°С
Флешмобы, тренировки, соревнования по различным видам спорта и утренние зарядки проходят в парках, на спортивных объектах, на территориях школ и других локациях.
В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия
В посёлке Сокский и селе Мордово-Аделяково завершены ремонтные работы в офисах врачей общей практики.
В Исаклинском районе продолжается модернизация медицинской инфраструктуры
Они запланированы уже в эти выходные!
«РКС-Самара» предупреждают о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.38
-0.81
EUR 92.66
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» предупреждают о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю

8 августа 2025 15:45
153
Они запланированы уже в эти выходные!

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

10 августа запланирована замена четырёх пожарных гидрантов. Это необходимо для обеспечения пожарной безопасности в городе. В связи с этим с 09:00 до 16:00 ХВС будет отсутствовать по адресам:

1. ул. Садовая 1- 29, 2-22, 35,39,41, ул. Венцека - 97-127, 96-104, ул. Ленинская - 1-17, 2-22, ул. Братьев Коростелевых - 2 — 12.

2. ул. Садовая 1- 29, 2-22, 35, 39, 41, ул. Венцека - 97-127, 96-104, ул. Ленинская - 1-17, 2-22, ул. Братьев Коростелевых — 2 — 12.

3. ул. Красноармейская, 2А.

4. ул. Галактионовская 39-71, 38-72, ул. Молодогвардейская 76-122, 57-99, ул. Некрасовская 43-75, 50-76, ул. Чапаевская 104-124, 89-119, ул. Высоцкого 1-3А, 2-6.
 

12 августа будет заменена задвижка на водопроводной линии диаметром 200 мм. Холодная вода будет отключена с 09:00 до 22:00 по адресам: 9-я просека 1-я линия, 38

9-я просека 2-я линия 19, 25, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 43к2, 43к4.

13 августа планируются работы по устранению утечки на водопроводной линии диаметром 100мм и текущий ремонт шести запорных арматур. С 10:00 до 12:55 ХВС будет ограничено по адресам: ул. Молодогвардейская 225, ул. Невская 7.

14 августа запланированы работы сразу по нескольким адресам:

Будет выполнена врезка водопроводной линии диаметром 200мм. Для этого с 09:00 до 22:00 ХВС будет ограничено по адресу: 6-я просека 144.

Будет заменены трех запорных арматуры на ул. Черемшанской.  Холодное водоснабжение будет отключено с 09:00 до 20:00 по адресам: ул. Минская 39, 37, 35, 33, 29, 27, ул. Нагорная 132, 134, 136, ул. Черемшанская 137, 156.

Выполнят врезку на КНС-2. В связи с чем ХВС может отсутствовать с 10:00 до 20:00 по адресам: Пугачевский тракт 8-54, ул. Калининградская 34-52, ул. 40-лет Пионерии 4-23, ул. Нефтяников 9-21, ул. Рижская 1-9, пер. Строителей 1-13, ул. Молдавская 7-17, ул. Грозненская 4-42А. Бойлер: ул. 40-лет Пионерии, 16.

Для устранения технологических отказов подача ХВС может быть ограничена с 10:00 14.08 до 03:00 15.08 по адресам: ул.Свободы 1А, школа № 163, 22 Партсъезда 20, 22, 1-ый Безымянный 20.

 

 

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. 

Теги: РКС-Самара Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Для экономии расходов на коммунальные услуги «РКС-Самара» рекомендуют своим абонентам установить и использовать приборы учёта воды.
07 августа 2025, 16:03
"РКС-Самара" рассказали, как уменьшить расходы на коммунальные услуги
Для экономии расходов на коммунальные услуги «РКС-Самара» рекомендуют своим абонентам установить и использовать приборы учёта воды. ЖКХ
398
«РКС-Самара» продолжают ремонт Главного Безымянского коллектора.
06 августа 2025, 15:47
"РКС-Самара" переложили 126 метров Главного Безымянского коллектора диаметром 1,5 метра
«РКС-Самара» продолжают ремонт Главного Безымянского коллектора. ЖКХ
564
Адреса возможных отключений воды.
01 августа 2025, 15:50
«РКС-Самара»: о плановых ремонтах на предстоящую неделю
Адреса возможных отключений воды. ЖКХ
848

В центре внимания
Антон Алиханов отметил, что Министерство промышленности и Самарская область за последнее время наладили тесное и продуктивное взаимодействие.
8 августа 2025  16:49
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы поддержки промышленности Самарской области
112
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
8 августа 2025  13:29
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
171
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
8 августа 2025  11:30
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
270
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
356
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
301
Весь список