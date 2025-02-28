«РКС-Самара» предупреждают о плановых ремонтах на предстоящую неделю

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«РКС-Самара» предупреждают о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с отключением воды планируются уже в эту субботу!

1 марта планируется заменить 7 пожарных гидрантов.

Для этого с 10:00 до 13:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Кулундинская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 (частный сектор), Малый тупик, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21 (частный сектор), ул. Балаковская, 45.

С 13:00 до 16:00 без ХВС будут: ул. Крейсерная, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 (частный сектор), ул. Промышленности, 154, 156, 158, 160, 162, 168, 170, 172 (частный сектор).

С 10:00 до 16:00 без ХВС: Заводское шоссе, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60; ул. Железной Дивизии, 17; ул. Ленинская, 100-116; ул. Л. Толстого, 97а; ул. Чапаевская, 150-176, 155-179, 167; ул. Красноармейская, 17-21; ул. Венцека, 2-26, 5-33; ул. Буянова, 135а, 143, 145; ул. Арцыбушевская, 167, 175, 204; ул. Чкалова, 88, 90, 91, 98; ул. Бр.Коростелевых, 223, 227, 229, 268, 272, 280, 284, 286; ул. Полевая, 47, 71, 74; ул. Мичурина, 3, 4, 6.

4 марта для устранения утечки на ул. С. Лазо будет отключено холодное водоснабжение с 10:00 до 20:00 по адресам: ул. Ветвистая (кафе Шансон, Вертолетная площадка), Скайвиладж, ч/д на Горке, завод им. Кузнецова, ул. 8 Марта, 1/13, 3, 5, 7, 9, 17, 19, 21, 33, 6 стр 1, 2, 3, 4, ул. С.Лазо, 2/15, 3, 5, ул. Парижской Коммуны, 23, 28, 30, 32, 34, Красноглинское ш., 1/23, 1/24, ул. Симферопольская, 25, часть 3-го участка ул. 6, 7, 8, ул. Зеленая, 1, 3, 5, 7, 9, 10, Котельная на ул. Зеленая, п. Жигулевские ворота, ул. Красногвардейская, 1, 2, 3, 4, 6, Березовый пр-д, 1, 2, 4, 6, эл/подстанция, ТЦ Куб, Автомойка, ул. Солдатская, 2, 3, 4.

Адрес установки бойлера: ул. Зеленая, 3-5, ул. Парижская Коммуна, 28.

6 марта планируется замена задвижки диаметром 200 мм и пожарного гидранта на ул. Промышленности. С 09:30 до 17:00 холодная вода будет отсутствовать по адресам: ул. Промышленности, 278а, 278б, 295, 297, 299, 303, 301, 305, 307, 309, 311, 315, 319, ул. Гагарина, 124, 126, 165, 167, 169, 171, 173, ул. Стандартная, 104.

Адрес установки бойлера: ул. Промышленности, 319.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.