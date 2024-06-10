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Не пришла квитанция? Пришла, но куда-то делась? Когда придёт квитанция за полив? Сколько в итоге платить за воду? Чтобы эти вопросы не отвлекали абонентов понапрасну, «РКС-Самара» предлагают оформить отправку квитанций по электронной почте. Таким образом платёжные документы получает уже треть клиентов ресурсной компании - это почти 200 000 человек.

Бумажные квитанции многим привычнее, но удобства в них всё меньше. Они иногда задерживаются по объективным причинам, теряются, портятся, если долго лежат в почтовом ящике или просто не могут попасть к адресату, потому что нет почтового ящика, а за забором злая собака. Электронные же документы всегда можно скачать, при желании распечатать, и хранить в надёжном месте.

Оформить получение электронной квитанции просто: нужно написать соответствующее заявление с указанием своего ЛС, адреса и электронной почты - и направить его через Виртуальную приёмную на сайте samcomsys.ru

Там же в Личном кабинете можно оплатить начисления за май - до 10 числа включительно, как и предписано в федеральном законодательстве.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»