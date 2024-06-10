Я нашел ошибку
Главные новости:
На конкурс было подано более 200 заявок со всего мира.
Солист оперной труппы САТОБ Степан Волков стал лауреатом первой премии конкурса вокалистов имени Бюльбюля
В Тольятти соискатели имели возможность пройти собеседования с работодателями города.
Тольяттинские студенты получили шанс на профессиональный рост благодаря Всероссийской ярмарке трудоустройства
Операцию провели в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере 71-летней женщине.
Раздвижной эндопротез производства СамГМУ успешно установлен еще одному пациенту с онкологией
Во время рейдовых мероприятий выявлен 51 нарушитель правил перевозки детей.
Госавтоинспекция СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
Неизвестный в мессенджере сообщил, что зафиксирована попытка хищения денежных средств с банковского счета женщины.
Преподаватель самарского вуза отдала мошенникам 1 500 000 рублей
В Самарской области более 230 тысяч семей с детьми получают меры поддержки.
38 мер поддержки получают семьи с детьми в Самарской области
В настоящее время в Тольятти реализуется комплекс дополнительных мер поддержки, направленных на привлечение молодых специалистов, а также иногородних кадров на работу в учреждениях бюджетной сферы города.
В Тольятти медикам и педагогам разрешили приватизировать служебное жилье
Электронные платёжные документы «РКС-Самара» всегда достигнут цели.
«РКС-Самара» предлагают оформить отправку квитанций по электронной почте
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.76
0
EUR 96.69
0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В День России в Самаре пройдет семейный, музыкальный фестиваль бега «Королева спорта»
На Выставке "Россия" состоялось самое массовое прочтение отрывка из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила»
САТОБ стал центральной площадкой проекта "Пушкинские дни"
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» предлагают оформить отправку квитанций по электронной почте

10 июня 2024 14:48
102
Электронные платёжные документы «РКС-Самара» всегда достигнут цели.

Не пришла квитанция? Пришла, но куда-то делась? Когда придёт квитанция за полив? Сколько в итоге платить за воду? Чтобы эти вопросы не отвлекали абонентов понапрасну, «РКС-Самара» предлагают оформить отправку квитанций по электронной почте. Таким образом платёжные документы получает уже треть клиентов ресурсной компании - это почти 200 000 человек.

Бумажные квитанции многим привычнее, но удобства в них всё меньше. Они иногда задерживаются по объективным причинам, теряются, портятся, если долго лежат в почтовом ящике или просто не могут попасть к адресату, потому что нет почтового ящика, а за забором злая собака. Электронные же документы всегда можно скачать, при желании распечатать, и хранить в надёжном месте.

Оформить получение электронной квитанции просто: нужно написать соответствующее заявление с указанием своего ЛС, адреса и электронной почты - и направить его через Виртуальную приёмную на сайте samcomsys.ru

Там же в Личном кабинете можно оплатить начисления за май - до 10 числа включительно, как и предписано в федеральном законодательстве.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
07 июня 2024, 15:19
РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. ЖКХ
567
С вечера 6 июня перекрыта в оба направления ул. Алма-Атинская в районе д.№72
07 июня 2024, 12:29
С вечера 6 июня перекрыта в оба направления ул. Алма-Атинская в районе д.№72
Водителям большегрузного транспорта рекомендуется выбирать альтернативный маршрут. ЖКХ
393
"РКС-Самара" готовы подключать к воде сразу по несколько домов
06 июня 2024, 13:22
"РКС-Самара" готовы подключать к воде сразу по несколько домов
Проект «Вода в улицы – в дом» был разработан сотрудниками «РКС-Самара» и реализуется уже несколько лет. ЖКХ
540

В центре внимания
Вячеслав Федорищев дал первое интервью в Самаре
10 июня 2024  13:58
Вячеслав Федорищев дал первое интервью в Самаре
915
10 июня по всей России стартовала онлайн-акция «Свеча памяти»
10 июня 2024  12:43
10 июня по всей России стартовала онлайн-акция «Свеча памяти»
152
Для удобства жителей пос.Сухая Самарка и микрорайона Волгарь скорректировано расписание на маршруте 5Д 
10 июня 2024  11:42
Для удобства жителей пос.Сухая Самарка и микрорайона Волгарь скорректировано расписание на маршруте 5Д 
213
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
10 июня 2024  10:49
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
232
Глава региона предложил депутатам сформировать и направить свое видение развития региона в его адрес, проанализировать существующие проблемы и определить пути их решения.
8 июня 2024  20:19
Вячеслав Федорищев обозначил депутатам губернской думы приоритеты развития Самарской области
760
Весь список