"РКС-Самара" поясняют, каких квитанций ждать в феврале

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Первые в этом году квитанции за холодную воду и канализацию поступят в начале февраля 2025 года. В них будут указаны начисления за коммунальные услуги за январь на основе показаний, которые принимаются с 7 по 23 число. Также в февральских платёжных документах отобразится поощрительная скидка на три кубометра воды, которую получат абоненты-участники новогодней акции. До Нового года они полностью оплатили долги и авансовые начисления за декабрь, которые были сформированы на основе данных ноября.

Некоторые абоненты растерялись, не получив в начале января квитанций за декабрь. Напоминаем, что в декабре все получили две квитанции: фактическую за ноябрь и авансовую за декабрь. Это уже многолетняя практика, удобно для тех, кто предпочитает выполнять все обязательства до праздников и участвовать в поощрительной акции. На сегодня многие уже полностью оплатили услуги, потреблённые в 2024 году, и правильно сделали, спасибо.

Если по каким-то причинам абоненты не получили авансовые квитанции, или им нужны документы с фактическими начислениями, можно обратиться в любой центр обслуживания клиентов или Виртуальную приёмную на сайте samcomsys.ru с просьбой прислать квитанцию за декабрь на электронную почту.