«РКС-Самара»: пояснение по работам на ул. Белорусской и Большой Караванной

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В связи с большим количеством сообщений в информационном пространстве «РКС-Самара» поясняют: на ул. Белорусской, рядом с ул. Большой Караванной, ведётся замена канализационного коллектора диаметром 600 мм.

Работы начались в августе, специалисты цеха эксплуатации канализационных сетей сняли верхний слой коллектора, чтобы предотвратить обрушение свода, разрушившегося от газовой коррозии, и избежать закупоривания трубы. Если бы произошло обрушение, то стокам некуда было бы уходить и они начали выливаться на поверхность, что могло бы привести к экологической катастрофе. Технологические особенности водоотведения в том, что линию нельзя выключить, стоки поступают в сеть непрерывно. Сейчас сточные воды текут по нижнему лотку коллектора в траншее и поступают далее в систему канализации, излива на поверхность нет. Никакой опасности экологии и водным объектам нет.

Перекладка аварийного участка состоит из нескольких этапов. Так, к середине осени переложили 45 метров трубы, сейчас в работе ещё два участка длиной 85 метров и 60 метров, часть из которых будет переложена бестраншейным способом. В работах пришлось сделать перерыв, так как необходимо было заказать большой объём материала для замены. На сегодня новые участки трубы уже поступают на предприятие, со следующей недели специалисты планируют возобновить работы.

На участке выставлены ограждения, которые регулярно подвергаются механическому воздействию со стороны – вероятно, их опрокидывают неизвестные по неизвестным причинам, хотя это необходимо для обеспечения безопасности. Ресурсное предприятие рекомендует не приближаться к месту производства работ, так как это небезопасно, не трогать ограждения и не нарушать их целостность. Перекладка коллектора будет завершена и благоустройство восстановлено в полном объёме.