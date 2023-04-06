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«РКС-Самара»: пора ужесточить наказание за граффити на коммунальных объектах

6 апреля 2023 15:16
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Насосная станция - не холст для рисования. Хватит уговаривать и красить, пора серьёзно наказывать.

Насосные станции подкачки (НСП) подают воду на верхние этажи домов. Они расположены по всему городу и являются частью городского пейзажа. Сотрудники профильного цеха «РКС-Самара» регулярно следят не только за бесперебойной работой оборудования, но и за внешним видом строений: по графику обновляют фасады, убирают снег и мусор на территории вокруг. А также не допускают того, чтобы в санитарно-защитной зоне станции, как объекта водоснабжения, не устанавливали заборы, детские и контейнерные площадки, не устраивали свалки сезонного мусора.

Видимо, именно аккуратный вид чистых светлых зданий притягивает любителей незаконного творчества, как чистый холст - художников. Неизвестные регулярно разрисовывают стены НСП, а сотрудникам приходится тратить время и средства на закрашивание надписей. Только за три месяца этого года сотрудники цеха насосных станций закрасили граффити на 17 объектах. Если не сделать этого вовремя, компания-владелец получает штраф за нарушение городских правил благоустройства. И неважно, что надпись нанесли другие люди, таков закон.

Нарушением правил является даже информация для жителей, которую часто стремятся разместить на стенах НСП представители УК, ТСЖ, районных администраций. Не нужно вмешиваться в работу насосных станций, пытаться их «украсить» или превратить в доски объявлений!

Сотрудники ресурсного предприятия серьёзно обеспокоены ситуацией с граффити. Надписи не только уродуют производственные объекты, но и портят облик всего города. При этом сами хулиганы практически ничем не рискуют, кроме небольшого штрафа. «РКС-Самара» выступили с инициативой о введении уголовной ответственности за причинение вреда имуществу нанесением граффити. Сейчас идёт сбор голосов в поддержку этой инициативы. Каждый может вспомнить ситуацию, когда уродливые надписи портили городской пейзаж, возмущали жителей. Не оставайтесь в стороне. Поддержите инициативу. Уголовное наказание может остановить вандалов и заставит родителей внимательнее следить за детьми.

Голосование проходит на сайте.

 

Фото:   пресс-служба «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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