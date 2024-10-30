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«РКС-Самара» пополнили рыбное поголовье в Волге

30 октября 2024 13:25
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«РКС-Самара» пополнили рыбное поголовье в Волге.

Забота об экологическом благополучии региона - одна из приоритетных задач «РКС-Самара». Предприятие не только снабжает жизненно важными ресурсами миллионный город, но работает над тем, чтобы эти ресурсы сохранить и восстановить. Поэтому каждый год пополняет запасы рыбного поголовья Волги.   

В конце октября экологи ресурсной компании организовали и провели выпуск рыбной молоди в Саратовское водохранилище: внимательно следили за качеством подрастающих мальков, считали, взвешивали, везли на место. На вольное плавание отправили 219859 сеголеток толстолобика. Название многообещающее: рыбка, можно сказать, упрямая и трудолюбивая. Толстолобик активно питается водными растениями и водорослями и таким образом очищает водоём, в котором живёт.

Мальков выпускали экологи и технологи «РКС-Самара» в присутствии комиссии Средневолжского территориального управления Росрыболовства.

Теги: РКС-Самара

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