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"РКС-Самара" пополнили автопарк новой техникой

1 августа 2023 17:33
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"РКС-Самара" пополнили автопарк новой техникой

Шесть новых спецмашин и один прицеп-трал прибыли на работу в «РКС-Самара». Это второе поступление новых машин в автопарк предприятия в 2023 году.

На линию готовятся выйти пять илососных машин КО-507 и одна каналопромывочная КО-512. Они будут использоваться на ремонтах на сетях водоотведения. Прицеп будет задействован на земляных работах на головных сооружениях и в линейных цехах.

Предприятия РКС регулярно инвестируют в обновление своих автопарков за счет собственных инвестпрограмм. Только в 2023 году «РКС-Самара» направили на новую спецтехнику порядка 100 млн рублей.  

Теги: РКС-Самара

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