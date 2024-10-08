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«РКС-Самара» показали подросткам, как работает историческая водопроводная станция

8 октября 2024 14:09
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Экскурсии на производственных объектах предприятия - постоянная практика для «РКС-Самара».

Экскурсии на производственных объектах предприятия - постоянная практика для «РКС-Самара». На этот раз с работой Городской водопроводной станции знакомились подростки - участники программы «Включайся и будь успешен».

Проект реализует МКУ Молодёжный центр «Самарский», специалисты помогают детям-сиротам с будущей профориентацией: проводят тренинги и мастер-классы, экскурсии, организуют стажировки и трудоустройство на предприятия.

На Городской водопроводной станции - к слову, старейшем и при этом действующем объекте самарского водоснабжения - ребятам рассказали о процессе водозабора и очистки, объяснили, откуда появилось легендарное название «На дне», познакомили с экспозициями музея истории водопровода. Больше всего экскурсантам понравилась практика по оказанию первой помощи. Хорошо, если такой опыт останется только в теории, а в качестве практики ресурсное предприятие всегда готово предложить молодёжи самую разнообразную работу в отрасли водоснабжения и водоотведения большого города.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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