«РКС-Самара» подняли важные вопросы водоснабжения и водоотведения города на заседании профильного комитета гордумы

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков принял участие в заседании Думы городского округа Самара. Депутаты обсудили первостепенные вопросы, над которыми работает комитет по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии совместно с ресурсным предприятием.

Владимир Бирюков сообщил о подготовке к запуску станций централизованного приёма жидких бытовых отходов и реализации инвестиционных проектов предприятия. Депутаты отметили положительные результаты в работе с обращениями граждан, расширение цифровых сервисов обратной связи и успехи программы «Вода с улицы в дом», по которой к централизованному водоснабжению уже подключено более 2500 домов.

Особое внимание руководитель «РКС-Самара» уделил проблеме высоких затрат на оплату услуг транспортирующих организаций, владеющих отдельными участками сетей. Ежегодно предприятие вынуждено перечислять таким компаниям до 800 млн рублей. «Эти средства могли бы быть направлены на перекладку и строительство новых сетей, повышение надёжности водоснабжения и модернизацию инфраструктуры», — подчеркнул Владимир Бирюков, отметив необходимость поддержки со стороны органов власти.

Депутаты Думы Самары поддержали позицию «РКС-Самара» и высоко оценили результаты работы предприятия в обеспечении города бесперебойным водоснабжением и водоотведением.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»