Второй раз подряд в финале встречались сборные Самарской области и Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Команда Самарской области – победитель Лиги Героев
В 2025 году на конкурс «УМНИК» со всей страны поступило 3342 заявки из 82 регионов.
Самарская область вошла в топ–5 регионов РФ по итогам федерального конкурса «УМНИК–2025»
Проверить свое знание истории и культуры народов России сможет любой житель города без ограничений по возрасту.
В СОУНБ пройдёт акция «Большой этнографический диктант»
Сотрудниками полиции в магазине обнаружена и изъята алкогольная продукция общим объемом 10,5 литра.
В магазине посёлка Петра Дубрава незаконно торговали алкоголем
Полтора века на страже здоровья. 
Самарская больница им. Н.И. Пирогова отметила юбилей
В дежурную часть от местной жительницы поступило сообщение о конфликте с супругом, в ходе которого он угрожал ей предметом, схожим с боеприпасом.
ГУ МВД СО: о семейном конфликте в Ставропольском районе
В спортивных состязаниях приняли участие три команды учащихся разных школ Ставропольского района.
В регионе прошла ежегодная спартакиада, посвященная памяти Героя России Магомеда Нурбагандова
В эти дни Главное управление МЧС России по Самарской области и приданные подразделения работают в усиленном режиме.
МЧС СО: не пренебрегайте правилами безoпасности в период выходных и праздничных дней
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» подняли важные вопросы водоснабжения и водоотведения города на заседании профильного комитета гордумы

1 ноября 2025 12:08
285
 Особое внимание руководитель «РКС-Самара» уделил проблеме высоких затрат на оплату услуг транспортирующих организаций, владеющих отдельными участками сетей.

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков принял участие в заседании Думы городского округа Самара. Депутаты обсудили первостепенные вопросы, над которыми работает комитет по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии совместно с ресурсным предприятием.

Владимир Бирюков сообщил о подготовке к запуску станций централизованного приёма жидких бытовых отходов и реализации инвестиционных проектов предприятия. Депутаты отметили положительные результаты в работе с обращениями граждан, расширение цифровых сервисов обратной связи и успехи программы «Вода с улицы в дом», по которой к централизованному водоснабжению уже подключено более 2500 домов.

 Особое внимание руководитель «РКС-Самара» уделил проблеме высоких затрат на оплату услуг транспортирующих организаций, владеющих отдельными участками сетей. Ежегодно предприятие вынуждено перечислять таким компаниям до 800 млн рублей. «Эти средства могли бы быть направлены на перекладку и строительство новых сетей, повышение надёжности водоснабжения и модернизацию инфраструктуры», — подчеркнул Владимир Бирюков, отметив необходимость поддержки со стороны органов власти.

Депутаты Думы Самары поддержали позицию «РКС-Самара» и высоко оценили результаты работы предприятия в обеспечении города бесперебойным водоснабжением и водоотведением.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара Самара

Специалисты «РКС-Самара» отремонтируют водопроводные линии холодного водоснабжения.
29 октября 2025, 20:14
В Самаре ограничат движение транспорта по участкам Седьмой просеки и Канатного переулка
Специалисты «РКС-Самара» отремонтируют водопроводные линии холодного водоснабжения. ЖКХ
697
Внимание! Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!
17 октября 2025, 16:08
«РКС-Самара»: плановые ремонтно-профилактические работы на неделю
Внимание! Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные! ЖКХ
891
Когда в унитаз и раковину постоянно сбрасываются обычные бытовые отходы, это приводит к закупориванию труб.
13 октября 2025, 14:54
За неделю бригады «РКС-Самара»  устранили 117 «яблочных» засоров
Когда в унитаз и раковину постоянно сбрасываются обычные бытовые отходы, это приводит к закупориванию труб. ЖКХ
956

В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
364
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
615
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
585
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
507
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
960
Весь список