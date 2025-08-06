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«РКС-Самара» продолжают ремонт Главного Безымянского коллектора.
"РКС-Самара" переложили 126 метров Главного Безымянского коллектора диаметром 1,5 метра
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"РКС-Самара" переложили 126 метров Главного Безымянского коллектора диаметром 1,5 метра

6 августа 2025 15:47
126
«РКС-Самара» продолжают ремонт Главного Безымянского коллектора.

«РКС-Самара» продолжают обновлять одну из основных магистралей водоотведения в городе - Главный Безымянский коллектор (ГБК). Сейчас специалисты предприятия перекладывают участок ГБК диаметром 1500 мм на ул. Ставропольской в районе пересечения с ул. Пугачёвской. Уже демонтировали изношенный участок из железобетона и на его место устанавливают новые полиэтиленовые трубы. Работы ведутся в котловане в сложных условиях - при постоянном поступлении стоков, потому что водоотведение отключить технически невозможно. Из запланированных 178 метров уже переложено 126. На время работ проезд по ул. Ставропольской около Пугачевской закрыт. После окончания ремонта будет проведено благоустройство.

Главный Безымянский коллектор длиной почти 38000 метров был построен в 70-х гг. прошлого века и постепенно вырабатывает свой ресурс - железобетонный каркас разрушает газовая коррозия от сточных вод. Обновление трубы «РКС-Самара» ведут уже несколько лет: уже переложены несколько участков на пр. Юных Пионеров, Алма-Атинской, Ставропольской, в районе Самарской ТЭЦ и ул. Олимпийской. Ремонт позволит повысить надёжность водоотведения в Кировском и Красноглинском районах.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара Самара

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