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"РКС-Самара" отремонтировали 19 тысяч колодцев за 2024 и начало 2025 года

4 марта 2025 14:15
226
Для специалистов «РКС-Самара» обслуживание колодцев одно из самых ответственных и постоянных направлений работы.

Для специалистов «РКС-Самара» обслуживание колодцев одно из самых ответственных и постоянных направлений работы.

18028  водопроводных и канализационных колодцев отремонтировали сотрудники «РКС-Самара» в 2024 году, в этом — еще 1200. Всего на обслуживании ресурсного предприятия находится более 70 тысяч колодцев! Текущий и капитальный ремонт проводится на инженерных коммуникациях регулярно: сотрудники линейных и головных цехов осматривают колодцы, составляют список необходимых работ. Иногда сразу на целом участке сети проводится комплексный ремонт. 

Так, в конце февраля привели в порядок водопроводные колодцы в историческом центре города на ул. Пионерской. Чтобы провести работы максимально быстро и эффективно, на время было закрыто движение на участке от ул. Алексея Толстого до ул. Степана Разина.

Специалисты отремонтировали девять колодцев: поменяли плиты перекрытия, отремонтировали горловины люков, откорректировали их положение в соответствии с уровнем проезжей части. После окончания ремонта движение на Пионерской было восстановлено.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

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