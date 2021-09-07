РКС-Самара: Отправьте показания приборов учёта Почтой России

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С сегодняшнего дня можно передавать показания приборов учёта воды в «РКС-Самара» новым способом: через операторов Почты России.

В настоящее время более половины всех жителей Самары пользуются приборами учёта при расчёте за водоснабжение и водоотведение. Каждый месяц в «РКС-Самара» поступает и обрабатывается около 300 000 показаний приборов учета. Если показания передаются в правильное время при помощи электронных средств, то ошибок при начислениях практически не возникает. Но до недавнего времени часть абонентов передавали показания через специальные ящики, на бумажных носителях. В начале года сотрудники «РКС-Самара» принимали 100 тысяч таких записочек. Обработать их своевременно и без ошибок проблематично.

Поэтому было принято решение отказаться от ящиков и перейти полностью на электронные способы передачи показаний. Об этом ресурсоснабжающая компания активно предупреждала абонентов, проводила обучение во время работы выездных центов обслуживания, организовывала работу новых каналов передачи показаний взамен бумажных носителей. К концу лета число показаний, которые передаются через ящики, сократилось более чем в два раза.

С сентября показания приборов учета будут принимать в отделениях Почты России. Это хорошая альтернатива для тех, кто ранее передавал «записочки» через ящики. Абонент должен назвать оператору свой лицевой счет и текущие показания.

Актуальными остаются и все, уже привычные, способы передачи:

- через Личный кабинет lk.samcomsys.ru с 7 по 23 число каждого месяца;

- через сайт samcomsys.ru без регистрации с 7 по 23 число каждого месяца;

- в центрах обслуживания клиентов «РКС-Самара» через электронные терминалы на ул. Луначарского, 56 с 7 по 23 число, на ул. Советской Армии, 146 и пр. Металлургов, 56 с 7 по 21 число каждого месяца;

- при оплате через приложение и через оператора ПАО «Сбербанк» и АО «Почта Банк» с 7 по 20 число каждого месяца;

- по телефону 207-25-40 (через голосового робота – без очереди!) с 7 по 23 число каждого месяца.