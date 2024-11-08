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"РКС-Самара" отключили от ХВС фитнес-клуб за долги - во второй раз и окончательно

8 ноября 2024 11:14
238
"РКС-Самара" отключили от ХВС фитнес-клуб за долги - во второй раз и окончательно

Отключение должников от воды - процедура неприятная не только для должников, но и для ресурсников. Поэтому специалисты «РКС-Самара» до последнего пытаются договориться с любым абонентом, терпеливо убеждают выполнить свои обязательства по оплате уже потреблённых услуг. Но иногда и этому терпению приходит конец. Совсем редко, но должника приходится отключать дважды.

Летом «Фитнес Самара» на ул.Лесной, 33 уже пережил период отключения от услуг ЖКХ. Тогда заведение осталось не только без воды, но и без электричества. Оплату за свои услуги требовали одновременно сразу несколько поставщиков ресурсов. Работа клуба была приостановлена. Только это подвигло владельцев начать рассчитываться с коммунальными компаниями. Была погашена и часть долга перед «РКС-Самара», оформлен график выплаты оставшейся суммы. Обычно после такого развития событий абонент становится беспроблемным, соблюдает график и не создаёт новых долгов. Но не в этот раз. «Фитнес Самара» в счёт долга внёс только одну сумму и забыл обо всём случившемся.

Но в «РКС-Самара» помнят. Сейчас долг фитнес-клуба на Лесной, 33 составляет более 238 тысяч рублей. Такое отношение абонентов к своим обязательствам и обещаниям не останется без ответных действий. В ресурсной компании приято решение вторично отключить «Фитнес Самара» от воды до полного погашения задолженности. 

«РКС-Самара» напоминают, 10 число каждого месяца – дата, установленная законом для оплаты коммунальных услуг.  До конца года осталось совсем немного времени, пора гасить большие и маленькие долги - и не создавать новых, чтобы новый год начать без финансовых проблем.


 


  

Теги: РКС-Самара

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