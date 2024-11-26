"РКС-Самара" обновляют крупные участки Главного Безымянского коллектора на Олимпийской

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«РКС-Самара» обновляют одну из основных коммуникационных магистралей города - Главный Безымянский коллектор (ГБК) - самый крупный в Самаре. Через него стоки от жилых домов и предприятий Красноглинского и Кировского районов перекачиваются на Городские очистные канализационные сооружения. Труба была заложена в 70-х годах прошлого века и постепенно выходит из строя из-за газовой коррозии от стоков. Кроме того, появились новые жилые районы, возрастает нагрузка на сети, со временем пропускной способности трубы становится недостаточно. Рекордные паводки 2023 и 2024 гг. резко увеличили заиливание коллектора.

Сотрудники «РКС-Самара» уже не первый год постепенно обновляют канализационную магистраль. Переложить разом весь коллектор (протяжённость - почти 38 км) невозможно, поэтому замены идут поэтапно. Уже обновлены участки на пр. Юных Пионеров, ул. Реактивной, Южном шоссе, на ул. Алма-Атинской и Ставропольской. Работы по обновлению ГБК всегда осложнены постоянным приходом сточных вод - остановить приём стоков невозможно. И уложены трубы на глубине 6-7 метров, далеко не вся техника предназначена для работы в таких условиях.

В данный момент специалисты ресурсного предприятия устраняют технологический отказ на участке ГБК на ул. Олимпийской. Диаметр отрезка в этом месте - Д-1200 мм. Произошло обрушение верхнего свода трубы (типичная причина выхода из строя канализационных труб) зафиксировано несколько изливов стоков на поверхность неподалеку от Зубчаниновского кладбища.

Сейчас специалисты цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» проводят сразу несколько видов работ:

- перекачивают стоки из аварийного участка в новый по байпасным линиям с помощью насосных установок,

- заканчивают промывку 500 м коллектора,

- ведут подготовку к перекладке ещё одного участка трубы,

- готовятся к переврезке нового участка коллектора длиной 500 метров,

- готовятся к непредвиденным ситуациям, к отводу возможных изливов – роют отводные канавы, делают отсыпку грунта .

Это большая, сложная и необходимая для города работа. В помощь ресурсному предприятию создан специальный городской штаб под личным контролем временно исполняющего полномочия главы города Ивана Носкова.

В течение этой недели планируется подключить вновь построенный участок. «Основные роботы по монтажу уже завершены, - поясняет главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов, - осталось сделать переврезку. Дополнительно для исключения подтопления проводятся земляные работы, чтобы отвести стоки во вновь построенный участок коллектора. Выкопана траншея протяженностью 600 метров. После отвода стоков запланирована перекладка аварийного участка Д -1200мм протяжённостью более 600 метров. Должны уложиться за месяц. Прилагаем все усилия, чтобы не допустить подтопления стоками близлежащих территорий».

Замена указанных участков значительно улучшит работу системы водоотведения в Красноглинском и Кировском районах. После окончания работ на всех участках будет восстановлено благоустройство.