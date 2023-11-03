«РКС-Самара» о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю

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Как обычно по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

7 ноября запланирована замена трёх элементов запорной арматуры диаметром 200 мм по ул. 8-ой Радиальной. Для этого с 09:00 до 23:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. 8-ая Радиальная, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 6, 10; ул. Гастелло, 4, 12; ул. Советской Армии, 212Б, 214, 229, 231, 233; ул. Ново-Садовая, 275, 277.

Адрес установки бойлера: 8-ая Радиальная, 13.

8 ноября будет проведена замена задвижки по ул. Аэродромная, поэтому водоснабжение будет отсутствовать с 09:00 до 17:00 по адресам: ул. Аэродромная, 53, 53А, 55, 57, 59, 61, 63, 65А, 69, 71, 71А, 44, 46, 48, 50, 56, 58А; ул. Авроры, 101.101А, 99; ул. Аэродромная, 65; ул. Аэродромная, 73.

Адрес установки бойлера: ул. Аэродромная, 63.

9 ноября запланированы работы по техническому присоединению водопроводной линии диаметром 100мм в линию 300мм по ул. Каховской. Холодная вода может быть отключена с 09:00 до 16:00 по адресам: ул. Каховская, 17, 19, 21, 22А, 23, 23А, 28, 30; пр. Кирова, 155А.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

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