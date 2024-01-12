«РКС-Самара» о ремонтно-профилактических работах на неделю

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И снова по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

16 января планируется заменить запорную арматуру на сетях на ул. Енисейской. Для этого с 09:00 до 17:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Енисейская, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.