Главные новости:
Выполнившим её условия жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани энергетики спишут имеющиеся пени.
«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает жителей региона принять участие в осенней акции «Плати – не ПЕНЯй!»
Мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета.
Минцифры РФ и операторы связи разработали техническое решение, позволяющее не блокировать наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы в периоды ограничений
Самарскую область на соревнованиях представляет сборная, сформированная из игроков команд «Ракета» Самара и «Лада-следж» Тольятти.
«Хоккей для всех»: сборная региона принимает участие в Межрегиональном детском турнире по адаптивному хоккею
3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, в Самаре на доме по улице Садовой, 212Б, увековечена память легендарного земляка.
Память на века: в Самаре открыли мемориальную доску герою-фронтовику Виталию Жалнину
Адреса возможных отключений воды в Самаре.
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю
В Кинельском районе в молодёжном центре «Лесная сказка» собрались 90 детей из 18 команд, чтобы соревноваться в навыках лесоводства.
В Самарской области прошел юбилейный слёт школьных лесничеств
Особое внимание привлекло выступление взвода девушек-барабанщиц Самарского юридического института ФСИН России.
Исправительная колония №26 УФСИН СО отметила день образования
Итогом оптимизации стало сокращение объема незавершенного производства с возможностью увеличения выпуска продукции без привлечения дополнительного персонала. 
Самарское предприятие  «ГК Гринлайн» повысило производительность благодаря методикам бережливого производства
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю

5 сентября 2025 15:42
90
Адреса возможных отключений воды в Самаре.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

8 сентября запланированы работы на НСП №87: текущий ремонт запорной арматуры диаметром 200 мм и насосного агрегата, замена врезок с установкой шаровых кранов, устранение протечек на трубопроводе диаметром 150 мм. В связи с этим с 10:00 до 13:00 ХВС будет отсутствовать по адресам: ул. Авроры, 122; ул. Артёмовская, 30, 30А.

9 сентября будут проведены аварийно-восстановительные работы на водопроводной линии диаметром 600 мм на ул. Обувной. Холодная вода будет отключена с 10:00 до 20:00 по адресам: ул. Осетинская, 1-34, ул. Петра Алабина, 2-6а, ул. Василия Татищева, 3-14, ул. Софьи Агранович, 2, ул. Нижнегородская, 16а, ул. Бульвар Засамарская Слобода, 1-9, ул. Виталия Талабаева, 2-8, ул. Новоусадебная, 1-41, ул. Волгарей, 1-89, 161, ул. Раздольная, 1-101,  ул. Приозерная, 1-32, ул. Новокомсомольская, 1-61, ул. Парниковая, 1-219, ул. Кашпирская, 7-33, ул. Казачья, 1а-36, ул. Обувная, 1-140, ул. Нижнегородская, 1-45, СДТ Дубки весь посёлок, ул. Большая Караванная, 4-175, ул. Малая Караванная, 2-27, ул. Латышская, 2-12, ул. Сыр-Дарьинская, 5-25, ул. Нижняя, 3-29, ул. Белорусская, 9-128, ул. Заливная, 9-81, пер. Подводников, 1-10, ул. Бассейная, 1-16б, ул. Дарвина, 3-28, пер. Заливной, 2-32, ул. Пирогова, 2-32, ул. Шишкина, 3-17, ул. Западная, 1-60, ул. Казбекская, 4-25, пер. Шоссейный, 1-7, ул. Шоссейная, 1-161.

10 сентября планируется заменить запорную арматуру диаметром 200 мм на пр. Кирова. С 10:00 до 20:00 без ХВС будут: пр. Кирова, 273, 275, 277, 285, 293; пр. Карла Маркса, 364, 368, 372, 372А, 374, 376, 378, 382; ул. Стара Загора, 175, 177, 179, 181, 183.

11 сентября проведём текущий ремонт запорной арматуры и трубопровода диаметром 150 мм, заменим врезки на преобразователе давления на ул. Чернореченской. Холодное водоснабжение будет ограничено с 10:30 до 13:30 по адресам: ул. Чернореченская, 41, 47, 49, 51, 53, 57; ул. Владимирская 40-46; пр. Карла Маркса 8-20 (кроме 14); ул. Дачная 29-37.

15 сентября заменим пожарный гидрант на ул. Печёрская/Отважная. В связи с этим с 10:00 до 14:00 ХВС будет отсутствовать по адресам: ул. Печёрская, 111-125, 102-118; ул. Отважная, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; ул. Черноморская, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. 

