Я нашел ошибку
Главные новости:
Автору должно быть больше 18 лет.
"Ты в игре": срок подачи заявок продлен до 26 февраля
Сотрудниками Службы в отношении него был применен болевой прием и надеты наручники.
За дебош на приеме у судебных приставов житель Новокуйбышевска привлечен к ответственности
Путешествие позволит познакомиться с самобытной культурой Мордовии, увидеть знаковые достопримечательности ее столицы.
Совершить путешествие на поезде из Самары в Саранск можно в праздничные дни марта
Задумывались ли вы когда-нибудь, зачем городу пригород? А ведь пригородная зона - это не только «земельный резерв» для города.
В Тольяттинский краеведческий музей приглашают на лекцию «Зачем городу пригороды?».
Покупку и владение новой квартирой могут омрачить долги, которые возникают, по мнению собственника, ниоткуда.
«РКС-Самара»: новый собственник жилья должен сам позаботиться о расчётах с ресурсной организацией
Здесь проведен ремонт, установлена новая мебель и современное оборудование, пространство оформлено в едином стиле бренда «Работа России».
Модернизированный кадровый центр Пестравского района предлагает клиентам качественно новые сервисы
В Тольятти прошли чемпионат и первенство ПФО по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе
В Тольятти прошли чемпионат и первенство ПФО по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе
Ночью тушили пожар в Волжском районе в селе Белозерки
Ночью тушили крупный пожар в Волжском районе в селе Белозерки
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.89
-0.37
EUR 97.94
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Тольяттинский краеведческий музей приглашают на лекцию «Зачем городу пригороды?».
В самарском музее «Заварка» пройдет лекция «Когда экран заговорил: появление звука в советском кинематографе»
Самарцам расскажут о любовных объявлениях в дореволюционной периодике
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара»: новый собственник жилья должен сам позаботиться о расчётах с ресурсной организацией

12 февраля 2024 14:25
128
Покупку и владение новой квартирой могут омрачить долги, которые возникают, по мнению собственника, ниоткуда.

Новый собственник жилья должен сам позаботиться о расчётах с ресурсной организацией, в соответствии с действующим законодательством.

Покупку и владение новой квартирой могут омрачить долги, которые возникают, по мнению собственника, ниоткуда. Но если разобраться, то всё просто, и практически всегда - по вине владельцев. Давайте разбираться.

Ситуация первая. С полгода назад человек купил квартиру, в которой проживали пять человек без прибора учёта. Ни прежний, ни новый хозяин не поставили в известность «РКС-Самара» о купле-продаже. В результате на указанный адрес продолжают начислять за пять человек по нормативу, в независимости от того, сколько человек новых хозяев там проживает и проживает ли вообще. Когда дело дойдёт до суда, скорее всего, всё выяснится, старый хозяин отделается лёгким испугом и огромным количеством бюрократических приключений. Гораздо проще было и старому, и новому хозяину предоставить копии документов в РСО, поставить прибор учёта и оплачивать только действительно потреблённые услуги.  

Ситуация вторая. Старый хозяин передал в РСО документы о продаже, а новый хозяин не появился, чтобы заключить договор. Квартира стоит закрытая, ждёт ремонта или перепродажи. А начисления идут, через два месяца задолженности выходит судебный приказ, приставы, исполняя приказ, накладывают арест на карты и продажу квартиры. А всё потому, что новый собственник не поставил приборы учёта и не предоставил документы в РСО. Если бы он всё сделал правильно, то передавал «нулевые» показания и получал «нулевые» квитанции.

Неприятности могут произойти и с покупателями квартир в новостройке. Счастливый обладатель новых метров получил ключи, документы на жилплощадь и…. Здесь на него свалилось не только счастье, но и ответственность, в частности, обязанность предоставить в ресурсоснабжающие организации документы о проживающих и прописанных, об установленных приборах учёта, если речь идёт о водоснабжении. В ином случае, ему, а не застройщику, будут приходить квитанции за пользование водой и канализацией, даже если квартира стоит закрытая и в ней нет разводки водопроводных труб. Владелец думает: ну раз я водой не пользуюсь, то квитанции могу игнорировать. Может, но только до тех пор, пока судебные приставы не арестуют банковские карты, автомобиль, не запретят выезд за границу. А надо просто своевременно предоставить документы в «РКС-Самара».

Все описанные случаи не единичны. С подобными ситуациями сотрудники РСО сталкиваются постоянно. И в каждом случае должникам по незнанию легче было сразу всё сделать по закону, чем доводить до судов, тратить время и нервы на то, чтобы ситуацию «откатить назад».

 «РКС-Самара» желают новым владельцам квартир счастья и настоятельно рекомендуют сначала в соответствии с законодательством оформить документы, и только потом пускать кошку.

 

Фото представлено пресс-службой «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
09 февраля 2024, 15:07
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. ЖКХ
884
Диспетчеры «РКС-Самара» приняли почти 179 тысяч звонков в прошлом году
07 февраля 2024, 11:47
Диспетчеры «РКС-Самара» приняли почти 179 тысяч звонков в прошлом году
Для удобства абонентов и сотрудников телефоны оборудовали голосовым меню, в котором можно получить информацию об отключениях, не дожидаясь соединения с... ЖКХ
518
Белоснежный седан не справился с суровой сточной водой, которая вышла верхом из колодцев и скопилась в низине.
05 февраля 2024, 14:16
Специалисты «РКС-Самара» показали находки из колодцев
Белоснежный седан не справился с суровой сточной водой, которая вышла верхом из колодцев и скопилась в низине.
ЖКХ
893

В центре внимания
Самарские молодежные организации представили достижения на выставке
12 февраля 2024  12:50
Самарские молодежные организации представили достижения на выставке "Россия"
183
Самарская область вошла в топ-10 регионов страны по качеству жизни
12 февраля 2024  12:18
Самарская область вошла в топ-10 регионов страны по качеству жизни
231
Из-за крупного пожара в Тольятти скорректировали программу фестиваля «Жигулевская миля»
11 февраля 2024  11:48
Из-за крупного пожара в Тольятти скорректировали программу фестиваля «Жигулевская миля»
1460
В этом году исполнилось 25 лет с момента пожара в здании ГУВД области — трагедии 10 февраля 1999 года, унесшей жизни 57 человек.
10 февраля 2024  14:28
В Самаре почтили память сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга
916
В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании УВД в 1999 году
10 февраля 2024  13:07
В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании УВД в 1999 году
829
Весь список