«РКС-Самара»: новый собственник жилья должен сам позаботиться о расчётах с ресурсной организацией

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Новый собственник жилья должен сам позаботиться о расчётах с ресурсной организацией, в соответствии с действующим законодательством.

Покупку и владение новой квартирой могут омрачить долги, которые возникают, по мнению собственника, ниоткуда. Но если разобраться, то всё просто, и практически всегда - по вине владельцев. Давайте разбираться.

Ситуация первая. С полгода назад человек купил квартиру, в которой проживали пять человек без прибора учёта. Ни прежний, ни новый хозяин не поставили в известность «РКС-Самара» о купле-продаже. В результате на указанный адрес продолжают начислять за пять человек по нормативу, в независимости от того, сколько человек новых хозяев там проживает и проживает ли вообще. Когда дело дойдёт до суда, скорее всего, всё выяснится, старый хозяин отделается лёгким испугом и огромным количеством бюрократических приключений. Гораздо проще было и старому, и новому хозяину предоставить копии документов в РСО, поставить прибор учёта и оплачивать только действительно потреблённые услуги.

Ситуация вторая. Старый хозяин передал в РСО документы о продаже, а новый хозяин не появился, чтобы заключить договор. Квартира стоит закрытая, ждёт ремонта или перепродажи. А начисления идут, через два месяца задолженности выходит судебный приказ, приставы, исполняя приказ, накладывают арест на карты и продажу квартиры. А всё потому, что новый собственник не поставил приборы учёта и не предоставил документы в РСО. Если бы он всё сделал правильно, то передавал «нулевые» показания и получал «нулевые» квитанции.

Неприятности могут произойти и с покупателями квартир в новостройке. Счастливый обладатель новых метров получил ключи, документы на жилплощадь и…. Здесь на него свалилось не только счастье, но и ответственность, в частности, обязанность предоставить в ресурсоснабжающие организации документы о проживающих и прописанных, об установленных приборах учёта, если речь идёт о водоснабжении. В ином случае, ему, а не застройщику, будут приходить квитанции за пользование водой и канализацией, даже если квартира стоит закрытая и в ней нет разводки водопроводных труб. Владелец думает: ну раз я водой не пользуюсь, то квитанции могу игнорировать. Может, но только до тех пор, пока судебные приставы не арестуют банковские карты, автомобиль, не запретят выезд за границу. А надо просто своевременно предоставить документы в «РКС-Самара».

Все описанные случаи не единичны. С подобными ситуациями сотрудники РСО сталкиваются постоянно. И в каждом случае должникам по незнанию легче было сразу всё сделать по закону, чем доводить до судов, тратить время и нервы на то, чтобы ситуацию «откатить назад».

«РКС-Самара» желают новым владельцам квартир счастья и настоятельно рекомендуют сначала в соответствии с законодательством оформить документы, и только потом пускать кошку.

Фото представлено пресс-службой «РКС-Самара»