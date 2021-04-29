Я нашел ошибку
Главные новости:
По статье «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».
Новое уголовное дело возбуждено в отношении Алексея Навального
Виктор Акопьян поставил точку в дискуссии о возможности присоединения ПВГУС к какому-либо иному вузу.
Виктор Акопьян: Поволжский государственный университет сервиса сохранит свою независимость 
Мобильные комплексы будут работать также и в парках Самары.
График работы пунктов вакцинации в праздничные дни
«РКС-Самара» в мае начинает масштабную проверку частного сектора Октябрьского района на предмет незаконных подключений к водопроводу и канализации.
«РКС-Самара»: Ни одно незаконное подключение к водопроводу не останется без внимания
С начала 2021 года территориальными налоговыми органами Самарской области проведено около 60 проверок.
УФНС СО напоминает о необходимости соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники
Желание РФ быть в добрых отношениях не хотят воспринимать ни в США, ни в Европе.
Песков: Россия не будет терпеть отношение, демонстрируемое Чехией и Болгарией
На особом контроле работа объектов потребительского рынка в части соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.
В Самаре продолжается ежедневный мониторинг торговых объектов   
По окончании праздничных богослужений к пяти самарским храмам будут поданы дополнительные автобусы.
В Пасхальную ночь к  самарским храмам подадут дополнительные автобусы
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.94
-0.02
EUR 90.43
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области состоится фестиваль «Пасхальная Богатырская Силушка»
Десятиклассники Новокуйбышевска принимают участие в профориентационной акции «Формула будущего»
Сегодня, 27 апреля самарцев приглашают на десятые Аксаковские онлайн-чтения
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара»: Ни одно незаконное подключение к водопроводу не останется без внимания

29 апреля 2021 15:18
70
«РКС-Самара» в мае начинает масштабную проверку частного сектора Октябрьского района на предмет незаконных подключений к водопроводу и канализации.

«РКС-Самара» в мае начинает масштабную проверку частного сектора Октябрьского района на предмет незаконных подключений к водопроводу и канализации.  

Незаконные подключения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения в частном секторе – бич современной Самары. В большинстве своём нарушают закон и самовольно подключаются к благам цивилизации состоятельные люди, которые считают возможным для себя воровать ресурсы. 

Проверки частного сектора на предмет незаконных врезок проводятся регулярно. Зачастую о том, что происходит воровство воды или незаконный слив в общую канализацию, сообщают бдительные соседи. Ведь они добросовестно оплачивают ресурсы и не хотят жить рядом с ворами! Так, на этой неделе было выявлено два самовольщика в Железнодорожном районе Самары на ул. Неверова и в пер. Речном. 

Сразу после майских праздников рабочая группа «РКС-Самара», состоящая из специалистов сбытового подразделения, технических служб и сотрудников безопасности, начнёт проверку частного сектора Октябрьского района. В первую очередь они обследуют подключения к водопроводным и канализационным линиям от ул. Лейтенанта Шмидта до Загородного парка.

Помимо принудительного отключения от ресурсов самовольщиков ждут начисления по сечению трубы в круглосуточном режиме за три года (а это – сотни тысяч или даже миллионы рублей), а также судебные разбирательства и широкая огласка. 

Гораздо выгоднее прийти в ресурсоснабжающую компанию самостоятельно, до прихода специалистов рабочей группы. В этом случае незаконное пользование водой также нужно будет оплатить, но специалисты предприятия окажут всю необходимую помощь в оформлении подключения и не привлекут к данному случаю внимания правоохранительных органов и СМИ.  

«РКС-Самара» будут наводить порядок в системе учёта водоснабжения и водоотведения и выявлять самовольщиков до тех пор, пока в Самаре не останется ни одного незаконного подключения! 

 

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»

Теги: май масштабная проверка РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вместо колонки – водопровод, вместо ямы – унитаз!
29 апреля 2021, 09:32
В Самаре вместо колонки – водопровод, вместо ямы – унитаз!
«РКС-Самара» реализует программы «Вода с улицы – в дом» и «Удобства с улицы – в дом». ЖКХ
448
Для учеников 9 и 11 классов в эти дни могут проводиться консультации по подготовке к государственной итоговой аттестации.
27 апреля 2021, 18:35
С 4 по 7 мая в Самарской области школы работать не будут
Для учеников 9 и 11 классов в эти дни могут проводиться консультации по подготовке к государственной итоговой аттестации. Образование
585
В каждом цехе «РКС-Самара» есть сотрудники, которые выполняют свою работу с блеском, а трудности воспринимают как вызов и новый опыт.
27 апреля 2021, 14:14
«РКС-Самара»: сегодня новый рекорд в рабочем процессе поставил слесарь Алексей Лазарев
В каждом цехе «РКС-Самара» есть сотрудники, которые выполняют свою работу с блеском, а трудности воспринимают как вызов и новый опыт. ЖКХ
543

В центре внимания
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
29 апреля 2021  13:58
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
Благоустройство
154
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
29 апреля 2021  13:48
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
Экономика
233
С 30 апреля в Самарской области откроют для пассажиров сразу шесть пристаней на Волге
29 апреля 2021  13:18
С 30 апреля в Самарской области откроют для пассажиров сразу шесть пристаней на Волге
Транспорт
259
В Самарской области за сутки на 29 апреля еще 176 человек заболели коронавирусом
29 апреля 2021  13:00
В Самарской области за сутки на 29 апреля еще 176 человек заболели коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
183
В Самаре планировались массовые теракты
29 апреля 2021  12:53
В Самаре планировались массовые теракты
Криминал
165
Весь список