"РКС-Самара" назначили именные стипендии студентам профильного направления на 2024-25 учебный год

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Именную стипендию «РКС-Самара» будут получать четыре студента, которые учатся по специальности «Водоснабжение и водоотведение» в АСА СамГТУ. Традиционную финансовую поддержку предприятие оказывает обучающейся молодёжи в качестве дополнительного стимула заинтересованно учиться и затем успешно работать в сфере водоснабжения и водоотведения. Любой студент согласится: учиться гораздо приятнее и интереснее, получая дополнительно 10 000 рублей к основной стипендии, и знать, что тебя ждут в ресурсной компании.

Не остались без поддержки и те студенты, которые совмещают учёбу с работой на предприятии. «РКС-Самара» уже несколько лет являются научно-образовательным центром при СамГТУ. Это позволяет организовать получение высшего образования и профессиональную переподготовку специалистов с учётом имеющихся практических навыков.

Так, в этом году к обучению приступили две группы сотрудников: первая - это рабочие, которые получат высшее профессиональное образование и продолжат трудиться на инженерной стезе. Вторая группа - специалисты с высшим образованием, которые пройдут дополнительную подготовку по ускоренной программе и получат квалификационный диплом. Всем группам предприятие оказывает финансовую поддержку.

Фото предоставлено пресс-службой "РКС-Самара"