14 августа в губернии сохраняются грозы, в дневные часы ожидаются ливни, возможен град
Диагностика рака и контроль заболеваний. Врач-эндоскопист прошел специальное обучение и оценил возможности нового оборудования..
Пациенты Хворостянской ЦРБ проходят исследования на новом эндоскопическом оборудовании
Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Сотрудниками УФСБ СО пресечена деятельность тольяттинца, причастного к изготовлению и сбыту наркотических средств 
Вопросы обеспечения региональной безопасности и взаимодействия с правоохранительными структурами будет курировать заместитель председателя Правительства Никита Зубко.
Максим Ковалев покинул пост вице-губернатора региона
К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 5 до 14 лет, семьи имеющие детей.
Самарская областная детская библиотека объявила старт областного конкурса творческих работ "Детство без опасности"
Благодаря этому исследователи смогли наблюдать за антилопами с близкого расстояния, не вызывая испуга у диких животных.
В Китае животноподобного робота внедрили в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье
До внедрения видеоаналитики данные о количестве и содержимом палет собирались по отчетам сотрудников. Это могло приводить к ошибкам и затрудняло быструю проверку, если возникали сомнения.
Видеоаналитика Билайн Big Data & AI раскрыла «тайну» палет с язычками и круассанами на производстве полуфабрикатов
Он заплатит штрафа в доход государства.
В Красноярском районе экс-глава сельского поселения осужден за воспрепятствование предпринимательству
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» напоминают: сотрудники предприятия не ходят по квартирам с поверками

13 августа 2025 15:58
155
Не поддавайтесь на уловки мошенников.

Жители одного из домов по ул. Минской в разгар рабочего дня были озадачены странными визитёрами: молодые люди представились сотрудниками «РКС-Самара», предоставили какие-то удостоверения, и потребовали доступа в квартиру под видом проверки счётчиков воды. Бдительные самарцы незваных «специалистов» не пустили и обратились в ресурсную компанию, чтобы проверить информацию.

«РКС-Самара» напоминают: сотрудники предприятия не ходят по квартирам с поверками. Абоненты самостоятельно следят за состоянием приборов учёта и при необходимости проводят поверку или замену счётчика: обычно этот интервал составляет от 4 до 6 лет. При этом обязательно нужно обратиться в специализированную организацию, которая имеет аккредитацию на метрологические услуги.

Сроки поверки ИПУ указаны

- в квитанции (в новой - справа в разделе «Справочная информация», в старой - в правом нижнем углу)

- в паспорте прибора учёта

- в Личном кабинете на сайте samcomsys.ru  в разделе «Показания»

Не позволяйте навязывать вам ненужные услуги!

Не пускайте в квартиры подозрительных граждан!

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

 

 

Теги: РКС-Самара Самара

