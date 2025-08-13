155

Жители одного из домов по ул. Минской в разгар рабочего дня были озадачены странными визитёрами: молодые люди представились сотрудниками «РКС-Самара», предоставили какие-то удостоверения, и потребовали доступа в квартиру под видом проверки счётчиков воды. Бдительные самарцы незваных «специалистов» не пустили и обратились в ресурсную компанию, чтобы проверить информацию.

«РКС-Самара» напоминают: сотрудники предприятия не ходят по квартирам с поверками. Абоненты самостоятельно следят за состоянием приборов учёта и при необходимости проводят поверку или замену счётчика: обычно этот интервал составляет от 4 до 6 лет. При этом обязательно нужно обратиться в специализированную организацию, которая имеет аккредитацию на метрологические услуги.

Сроки поверки ИПУ указаны

- в квитанции (в новой - справа в разделе «Справочная информация», в старой - в правом нижнем углу)

- в паспорте прибора учёта

- в Личном кабинете на сайте samcomsys.ru в разделе «Показания»

Не позволяйте навязывать вам ненужные услуги!

Не пускайте в квартиры подозрительных граждан!

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»