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"РКС-Самара" напоминают, что в бытовую канализацию запрещено сбрасывать дождевые воды

26 июня 2025 13:36
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"РКС-Самара" напоминают, что в бытовую канализацию запрещено сбрасывать дождевые воды

«РКС-Самара» напоминает управляющим организациям о запрете на самовольное открытие колодцев бытовой канализации и ее использование не по назначению – для дождевой воды.

Дождевая (ливневая) и хозфекальная (бытовая) канализации – это разные инженерные системы, не соединённые друг с другом. 

Помимо бытового мусора ливневые воды содержат значительное количество мелких примесей – песка, нефтепродуктов, тяжёлых металлов. Их попадание в систему бытовой канализации приводит к гибели микроорганизмов на Городских очистных канализационных сооружениях, а также к выходу из строя оборудования на канализационных насосных станциях.

«РКС-Самара» просят городские службы и управляющие компании ни в коем случае не отводить ливневую воду в хозфекальную канализацию.

Теги: РКС-Самара

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