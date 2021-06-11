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«РКС-Самара» начинает поиск кандидатур для Аллеи славы самарского водопровода

11 июня 2021 12:53
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РКС-Самара начинает поиск кандидатур для Аллеи славы самарского водопровода

На Аллее славы самарского водопровода, расположенной на ул. Луначарского, 56, уложены звёзды с именами людей, которые внесли неоценимый вклад в становление и развитие водопроводно-канализационного хозяйства нашего города. Каждую осень, начиная с 2016 года, Аллея славы пополняется новыми звёздами. 

Уже можно посмотреть на звёзды с именами Петра Алабина – главы Самары, при котором в 1886 году был открыт первый водопровод, Николая Зимина – автора проекта водопровода, Альфреда фон Вакано – инициатора и спонсора первой самарской канализации и Вильяма Линдлея, по чьему проекту она была построена. 

В 2017 году к ним добавились звёзды Владимира Писарева и Владислава Плятнера, в 2018 году – Александра Стрелкова, который уже более 35 лет возглавляет кафедру водоснабжения и водоотведения в строительном вузе Самары. В 2019 году была заложена звезда имени Исая Хороша, который в первой половине ХХ века принимал участие в реализации проекта общесплавной канализации Самары, разработанного Вильямом Линдлеем. Также Исай Соломонович, будучи главным инженером Водоканала, руководил строительством НФС-1 и магистральных водоводов.

В 2021 году самарскому водопроводу исполняется 135 лет. «РКС-Самара» предлагает жителям города назвать человека, чье имя будет носить следующая звезда.  Предложить своего кандидата может каждый! Нужно только обосновать, почему вы считаете именно этого человека достойным звёздного места. До 31 августа 2021 года «РКС-Самара» ждёт заявки с развёрнутыми описаниями на электронную почту pr@samcomsys.ru или по адресу 443056, г. Самара, ул. Луначарского, 56, каб. 409. 

В сентябре коллектив ресурсоснабжающего предприятия выберет того, чьё имя будет носить следующая звезда на Аллее славы самарского водопровода. 



 

Теги: Аллея славы РКС-Самара

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