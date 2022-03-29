"РКС-Самара" начали новый этап модернизации ГОКС

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В рамках инвестиционной программы «РКС-Самара» и нацпроекта «Оздоровление Волги» на Городских очистных канализационных сооружениях продолжается масштабная реконструкция, направленная, в том числе, на снижение негативного воздействия ГОКС на окружающую среду. Сейчас начался новый этап – реконструкция аэротеков.

Аэротенки – это большие резервуары, где идёт биологическая очистка стоков. Запланированы работы на девяти аэротенках из двенадцати, три уже обновили во время первого этапа реконструкции, которая началась в 2013 году. Работы, которые проводят на ГОКС специалисты «РКС-Самара», первые и самые масштабные с момента запуска очистных сооружений в 1974 году.

Один аэротенк перекачивает 53 тысячи кубометров стоков в сутки. Сейчас ведутся работы в двух аэротенках: их опустошили и готовят к обновлениям. Здесь при помощи дополнительных перегородок и специальных «окон» будут обустроены зоны нитрификации и денитрификации. После этого в резервуарах установят оборудование, которое будет обеспечивать необходимую аэрацию и направлять стоки по технологическим зонам.

После реконструкции специалисты «РКС-Самара» планируют внедрить UCT-процесс по технологии Кейптаунского университета – одну из лучших мировых технологий. Это схема глубокого удаления азота, она улучшит качество очистки стоков без увеличения объёмов самого аэротенка.

Фото: «РКС-Самара»