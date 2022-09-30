«РКС-Самара»: на следующей неделе запланированы несколько работ с кратковременным отключением воды

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На следующей неделе специалисты «РКС-Самара» запланировали несколько работ с кратковременным отключением воды.

На следующей неделе специалисты «РКС-Самара» запланировали разного рода работы в Советском, Красноглинском и Кировском районах с отключением холодного водоснабжения по следующим адресам.

Информация о плановых работах и отключаемых от водоснабжения адресах – предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Точные данные диспетчерская служба «РКС-Самара» всегда передаёт в районные администрации для предупреждения жителей.