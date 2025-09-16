107

«РКС-Самара» модернизируют канализационные насосные станции. На крупных объектах системы водоотведения устанавливаются системы дополнительной очистки стоков, приходящих из города. Сейчас сотрудникам приходится часто останавливать оборудование и буквально вручную очищать насосы, а затем поднимать тонны отходов из приемного отделения и вывозить их на утилизацию.

Современный комплекс состоит из механических решёток, конвейера и пресса. Благодаря этой системе стоки будут лучше очищаться от крупного мусора, который в большом количестве поступает на КНС, сократится объём отходов для вывоза.

Комплексы дополнительной очистки устанавливают по инвестиционной программе ресурсного предприятия, на этот проект направлено больше 100 млн рублей. До конца года планируется оборудовать четыре самые крупные канализационные насосные станции.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»