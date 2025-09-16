Я нашел ошибку
Главные новости:
Конкурс «Это у нас семейное» снова подтвердил звание самого массового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». 
Более 15 тысяч жителей Самарской области стали участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное» 
Два уголовных дела возбудила Самарская таможня по фактам валютных махинаций через фиктивные фирмы.
Самарская таможня: раскрыта схема валютных махинаций в Ульяновске
В Самаре прошло первое заседание Общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Защита животного мира».
Голос тех, кто не говорит: в Самаре продолжится работа  по защите бездомных животных и помощь зооприютам
Центр станет главным местом отбора и обучения волонтёров к форуму. Там ежедневно будут проходить собеседования с кандидатами, тренинги и образовательные модули.
В Самаре открылся Центр привлечения и подготовки волонтёров Международного форума «Россия — спортивная держава»
Комплекс «АПАК» позволяет измерять ключевые параметры здоровья ребенка: вес, артериальное давление, жизненную емкость легких, насыщение крови кислородом.
СамГМУ передал на апробацию в медучреждения региона инновационные комплексы для дистанционного обследования детей
С заслуженной победой медицинских работников поздравил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.  
Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса
Брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.
С 17 по 22 сентября в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Соблюдайте ПДД. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Ночью и утром 17 сентября местами в Самарской области ожидается туман
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара» модернизируют канализационные насосные станции

16 сентября 2025 14:20
107
На крупных объектах системы водоотведения устанавливаются системы дополнительной очистки стоков, приходящих из города.

«РКС-Самара» модернизируют канализационные насосные станции. На крупных объектах системы водоотведения устанавливаются системы дополнительной очистки стоков, приходящих из города. Сейчас сотрудникам приходится часто останавливать оборудование и буквально вручную очищать насосы, а затем поднимать тонны отходов из приемного отделения и вывозить их на утилизацию.

Современный комплекс состоит из механических решёток, конвейера и пресса. Благодаря этой системе стоки будут лучше очищаться от крупного мусора, который в большом количестве поступает на КНС, сократится объём отходов для вывоза.

Комплексы дополнительной очистки устанавливают по инвестиционной программе ресурсного предприятия, на этот проект направлено больше 100 млн рублей. До конца года планируется оборудовать четыре самые крупные канализационные насосные станции. 

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

