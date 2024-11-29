«РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения на неделю

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Как обычно по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

4 декабря планируется установка четырёх задвижек диаметром 300 мм по ул. Ленинской. Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 10.00 4 декабря до 10.00 5 декабря по адресам: ул.Бр.Коростелевых, 39-47, 76-100; ул.Ленинская 100-116, 63-75Б; ул.Льва Толстого, 77-109, 82-122; ул.Арцыбушевская, 3-27А, 4-34; пер.Тургенева, 1-27,4; пер.Гончарова, 4,6,8,14,16,18,3,5; ул.Некрасовская, 87-89, 90-94 Ж; ул.Садовая, 74-100, 83-117; ул.Красноармейская, 91,93,93А.

Адрес установки бойлеров: ул.Арцыбушевская, 3А; Ленинская, 102

5 декабря планируется врезка линии диаметром 100 мм на Опытной станции по садоводству. Для этого с 10:00 до 20:00 холодная вода будет отключена по адресам: Опытная станция по садоводству, Котельная 2 КН, Волжское шоссе, 70; ул.Демократическая,65; СДТ Мачта-1

В этот же день, 5 декабря, запланирована замена запорной арматуры и участка водопроводной линии диаметром 300 мм на ул. Красноармейской. Холодное водоснабжение будет отключено с 08:00 до 16:00 по адресам:ул. Красноармейская: 70, 72, 74, 76, 76А.

Адрес установки бойлера: ул.Красноармейская, 76А