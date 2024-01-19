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«РКС-Самара» информируют горожан о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю

19 января 2024 15:25
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Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.

И снова по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

24 января планируется произвести техническое присоединение водопроводной линии диаметром 300 мм на ул. Георгия Ратнера. Для этого с 09:00 до 20:00 холодная вода будет отключена по адресам: ул.Черемшанская: 2Б, 24; ул. Советской Армии: 161А, 149, 149А, 161А; ч/с ул. Г.Ратнера, ул.Сухумская, 22Партсъезда.

 Бойлер по адресу: ул. Черемшанская, 2Б.

 

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара

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