"РКС-Самара" готовят сюрпризы для добросовестных УК, ТСЖ И ЖСК

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Требование оплаты услуг у ресурсной компании одно ко всем абонентам: и к жителям, и к крупным управляющим компаниям. И всех, кто не имеет долгов, «РКС-Самара» стараются ежегодно поощрять, готовить небольшие приятные сюрпризы.

В этом году для УК, ТСЖ и ЖСК придуманы специальные номинации: «Порядок в доме», «Лидер перемен», «Верность делу». Главные требования: не иметь долгов на конец 2024 года и в декабре внести платёж за декабрь. А далее, в зависимости от наличия узла учёта, своевременных авансовых платежей, использования электронного документооборота компании в своих номинациях путём случайного выбора будут отмечены призами ресурсной компании.

По итогам года будут традиционно сформированы «Белый» и «Чёрный» листы с рейтингом компаний – добросовестных плательщиков и организаций–должников. Листы будут опубликованы на сайте «РКС-Самара».

Поощрительная акция «В Новый год — без старых долгов» стартует в начале декабря. Приглашения к участию в акции с подробными условиями отправлены электронной почтой.