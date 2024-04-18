"РКС-Самара" готовят хорошее настроение для жителей города

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«РКС-Самара» традиционно готовят самарцам весенний сюрприз на Аллее хорошего настроения. На ул.Подшипниковой от пр.Масленникова до Артиллерийской скоро появятся новые арт-фигуры, придуманные и изготовленные в цехах предприятия*.

Тему пока не раскрываем, не зря же всю зиму творческие сотрудники придумывали, рисовали, прикидывали, пилили, варили и склеивали. Как, например, на фото, техник Городской водопроводной станции Ангелина Святкина как раз наносит последние штрихи. Музыкальная, спортивная, космическая, футбольная, научная - Аллея была разной, а вот хорошее настроение на ней - навсегда.

*Скульптуры изготавливаются из неликвидных материалов в нерабочее время.