«РКС-Самара»: Более 60 самовольных подключений выявлено в Самаре в 2022 году

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В первом полугодии 2022 года специалисты «РКС-Самара» обнаружили 63 самовольных подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения в частном секторе города Самары.

Жителям, незаконно врезавшимся в инженерные коммуникации, начислили почти 3 миллиона рублей, из которых уже оплачено 950 тысяч рублей. На остальную сумму есть гарантийные письма, согласно которым нарушители обязуются в течение нескольких месяцев оплатить незаконное пользование водой.

Проверка частного сектора специалистами ресурсоснабжающего предприятия ведётся как планово, так и по сообщениям от соседей, у которых самовольщики воруют воду, подключаясь незаконно к сетям водоснабжения, или сбрасывают в чужую канализацию свои стоки.

Самовольные врезки чреваты серьёзными последствиями. Выполняемые неспециалистами, они могут спровоцировать попадание загрязняющих веществ в воду, чрезмерное заиливание канализации и стать источником технологических сбоев на сетях водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время специалисты службы безопасности и сбытового подразделения «РКС-Самара» проверяют частный сектор Октябрьского района города Самары между улицами Врубеля и Советской Армии. А все желающие подключиться к городским сетям, могут сделать это по программе «Вода с улицы – в дом».



