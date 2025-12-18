Ремонтировать лифты в многоквартирных домах смогут только специальные организации

Как сообщают СМИ, в стране появится реестр "специализированных лифтовых организаций". Соответствующий проект закона на пленарном заседании во втором чтении приняла Государственная Дума.

Согласно нововведению, регулярным техническим обслуживанием лифтов в многоквартирных домах должны заниматься только юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие необходимыми компетенциями, опытом, а также оборудованием для ремонта и обслуживания лифтов, пишет Смотрим.



Главный редактор проекта “Дом и Двор”, эксперт по ЖКХ Павел Степура в эфире программы "Сигналы точного времени":

"Проблема, конечно, назрела, потому что-то то, что происходит у нас с лифтовым оборудованием в стране – это очень печально. Всю ситуацию хорошо видно и по количеству аварийных ситуаций, и по тому, сколько лифтов необходимо менять. Эта тема уже неоднократно и поднималась, и продлевалась, поэтому до 2030 года мы должны закрыть этот вопрос.



Действительно, обслуживать лифты необходимо теми, кто это умеет, знает и понимает, то есть профессионалами. Такие вещи, конечно, нельзя пускать на самотек, когда появится данный реестр специализированных конкретных организаций, базироваться он будет, скорее всего, на требованиях к персоналу, к техническому оборудованию, которое должно быть у сотрудников для обслуживания и ремонта лифтов".