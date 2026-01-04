Я нашел ошибку
Комментарий начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Красноярскому району подполковника полиции Станислава Емельяненко.
Подробности ДТП с тремя большегрузами в Красноярском районе
Лыжники вышли на старт в новогодних колпаках или даже в костюмах Деда Мороза. На финише участников ждали кубки, медали и ароматные мандарины.
На лыжной базе «Чайка» прошел забег Деда Мороза
Свое мастерство вновь покажут команды по синхронному фигурному катанию на коньках «Гэлакси» и «Волга Айс», воспитанники спортивных школ олимпийского резерва № 1 и 10.
Сегодня на площади Куйбышева ледовую программу представят самарские фигуристы 
В турнире участвуют дети из разных городов и районов Самарской области в двух возрастных категориях — игроки 2015-2016 годов рождения и игроки 2013-2014 годов рождения.
В Самаре впервые проводится детский турнир «Новый год с футбольным мячом»
По предварительным данным скончался один водитель.
На 3 км трассы Р229 в Красноярском районе столкнулись три большегруза
Общий объём выплат из областного бюджета составил более 3 млн рублей.
Студенты вузов губернии получили стипендии губернатора
Особое внимание было уделено работе коммунальных служб в центральных районах Самары с плотной жилой застройкой.
Региональная ГЖИ оценила работу УК и ТСЖ в первые дни января в Самаре
В настоящий момент дороги регионального и межмуниципального значения находятся в проезжем состоянии, работа по их содержанию ведётся непрерывно.
Дорожные службы региона работают в усиленном режиме
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Региональная ГЖИ оценила работу УК и ТСЖ в первые дни января в Самаре

137
Особое внимание было уделено работе коммунальных служб в центральных районах Самары с плотной жилой застройкой.

3 января врио руководителя ГЖИ Самарской области Георгий Степанян совместно с представителями администрации города Самары проверил качество содержания дворов и очистки кровель многоквартирных домов от наледи. Особое внимание было уделено работе коммунальных служб в центральных районах Самары с плотной жилой застройкой.

«Нареканий на работу управляющих компаний и ТСЖ в Ленинском и Самарском районах больше, чем хотелось бы – и по своевременному вывозу снега, и по очистке крыш многоквартирных домов от наледи, и по уборке во дворах, – подчеркнул глава города Самары Иван Носков. – Все нарушения фиксируют специалисты ГЖИ Самарской области. Если управляющие компании и владельцы коммерческих и социальных объектов в ближайшие дни не устранят замечания, будут штрафы – от 250 тысяч рублей. Не дожидайтесь административных наказаний! Исправляйте!»

В первую очередь в Самаре очищают от снега и наледи здания со скатными кровлями, вдоль тротуаров. С начала года в городе работает 419 бригад, которые уже провели расчистку 480 кровель зданий от снега. Особое внимание при организации контрольных выездов специалисты Государственной жилищной инспекции Самарской области обращают на адреса, по которым уже поступали обращения от жителей.

«Наш инспекторский состав работает без выходных – в праздничные дни деятельность управляющих компаний на особом контроле. Среди наиболее распространённых недочётов – скопление снега и наледи на кровлях и козырьках входных групп, отсутствие своевременной противогололедной обработки пешеходных зон, недостаточная уборка крылец и площадок перед подъездами. На устранение недочетов даем сутки. В противном случае будет запущен надзорный механизм с последующим привлечением к административной ответственности», – сказал врио руководителя ГЖИ Самарской области Георгий Степанян.

Как подчеркнул Георгий Степанян, в ноябре и декабре 2025 года в рамках серии обучающих семинаров для руководителей и сотрудников управляющих организаций Самары и региона был проведён детальный разбор требований к зимнему содержанию территорий. Этот объезд, по его словам, – возможность оценить, насколько эффективно УК и ТСЖ внедряют на практике полученные знания и рекомендации.

В своей работе инспекторы активно задействуют чат‑бот ГЖИ Самарской области, интегрированный в государственную информационную систему ЖКХ. Уведомления о выявленных нарушениях направляются управляющей компании с указанием сроков устранения. Если предписания игнорируются, к нарушителям применяются меры ответственности — в частности, административные штрафы в размере от 250 тысяч рублей.

Сообщить о ненадлежащем качестве уборки в своем дворе можно в УК или в ГЖИ Самарской области, сделать это можно через мобильное приложение ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

