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Работы в Ленинском районе Самары: ряд домов временно отключат от водоснабжения

9 марта 2023 13:57
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Работы в Ленинском районе Самары: ряд домов временно отключат от водоснабжения

В связи со строительством новой станции метро в историческом центре города будут проводиться работы на сетях холодного водоснабжения. Специалисты «РКС-Самара» планируют сделать переврезку линии диаметром 150 мм в районе пересечения Самарской и Галактионовской. Для этого придётся на короткое время отключить близлежащие дома от холодного водоснабжения. Чтобы минимизировать неудобства, работы будут проводиться в ночное время.

Так с 22:00 9 марта до 10:00 10 марта будет отсутствовать холодное водоснабжение по адресам:

- ул. Галактионовская, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100;

- ул. Красноармейская, 23, 27, 29, 33, 41а, 41, 41б, 43, 43а, 45;

- ул. Самарская, 110, 114, 128, 130, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 157, 159, 161, 168, 170, 171, 173, 175, 175а, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 191, 193, 195, 197

Жителям рекомендуется сделать запас воды. Также будут предоставлены бойлеры с питьевой водой по адресам: ул. Галактионовская, 100; ул. Самарская, 130. Предприятие приносит извинения за неудобства: они временны, а метро навсегда.

Теги: РКС-Самара

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