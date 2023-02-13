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Работа без нарушения правил охраны труда - одно из важных направлений в «РКС-Самара». Все этапы произвоства на объектах предприятия находятся под строгим контролем. Специалисты проводят обучение, инструктажи, плановые и внезапные проверки.

В этом году поучаствовать могут и жители, которые каждый день встречают сотрудников ресурсоснабжающей организации на улицах города. Бригады аварйино-восстановительных работ прошли соответствующие инструктажи, получили допуск к опасным видам деятельности. Они в первую очередь заинтересованы в соблюдении правил охраны труда. Но если жители заметят какое-то нарушение, они могут сообщить об этом по телефону цеха, который ведёт работы. Контакты указаны на табличке, которая теперь размещается на ограждениях, установленных на местах вскрытий.

Фото: «РКС-Самара»