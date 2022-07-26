Профильные службы города продолжают наводить порядок после прошедшего ливня 

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По данным Приволжского гидрометцентра, если по состоянию на 25 июля с начала месяца в Самаре выпало 26,5 мм осадков, то всего за час накануне – порядка 8,5 мм осадков, что составляет 18% от месячной нормы.



Необходимо завершить наведение порядка на территориях, в первую очередь – на улично-дорожной сети, где необходимые работы велись и ночью. Она будет тщательно проверена в части уборки наносов, упавших деревьев (их единицы, несмотря на то, что накануне было штормовое предупреждение).



После ливня работы велись и там, где инфраструктура не оборудована «ливневками». В частности, оперативно были направлены бригады, которые задействовали илососы для откачки воды в низинах и других местах подтопления.



Повышенное внимание уделяется также состоянию общественных пространств, территорий возле объектов социальной сферы, детских площадок, цветников и др.

Фото: администрация Самары