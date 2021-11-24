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Повреждение напорного коллектора в Куйбышевском районе Самары

24 ноября 2021 15:35
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В настоящее время специалисты «РКС-Самара» выехали на место для обследования и отключения канализационных насосных станций.

Организация «Самаратрансстрой» при проведении работ в Куйбышевском районе Самары повредили напорный коллектор д-500. 

В районе пересечения Пугачёвского тракта и улицы Грозненской в Куйбышевском районе Самары работники ООО «Самаратрансстрой» повредили напорный коллектор диаметром 500 мм. 

Чтобы устранить этот технологический сбой, необходимо остановить пять (!) канализационных насосных станций. До этого момента сточные воды из сломанной трубы под напором будут выходить на поверхность. 

В настоящее время специалисты «РКС-Самара» выехали на место для обследования и отключения канализационных насосных станций. До устранения повреждения возможны сбои в работе системы водоотведения – как уличной, так и внутридомовой – на 116 километре и в 25 квартале Куйбышевского района города Самары, а также на близлежащей территории. 

Стоит отметить, что организация «Самаратрансстрой» не первый раз повреждает сети водоснабжения и водоотведения города Самары, несмотря на наличие всей необходимой документации. 

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