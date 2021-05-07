После праздников гидравлические испытания тепловых сетей пройдут в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани

182

Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» запланировал проведение гидравлических испытаний тепловых сетей в трех городах присутствия. На период проведения опрессовок для жителей и организаций будет приостановлена подача горячего водоснабжения.

- С 12 по 25 мая 2021 года повышенным давлением теплоносителя будет испытана I магистраль Самарской ТЭЦ в границе улиц: Алма-Атинская – Стара Загора – Ташкентская – Московское шоссе – Гастелло – проспект Карла Маркса – Ново-Вокзальная – Черемшанская.

- С 12 по 15 мая 2021 года – Нижняя зона Новокуйбышевска в следующих кварталах: 14, 15 (часть), 16 (часть), 17, 18 (часть), 22, 23, 23а, 24, 38, 39, 65, 66, 67, 67, 68, 69 (часть), 71, 72, 72а, а также 105 и 106 км.

- С 11 по 14 мая 2021 года – Южный и Юго-Западный районы Сызрани (Монгора, Образцовская площадка, поселках Елизарово, Заводского и Строителя, а также станции Кашпир).

Гидравлические испытания – одна их важнейших диагностических процедур, направленных на повышение надежности системы теплоснабжения. Опрессовки позволяют определить участки теплосетей, нуждающиеся в первоочередном ремонте. Их проведение предписано Правилами технической эксплуатации тепловых сетей.

Энергетики призывают горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности вблизи энергообъектов – тепловых сетей надземной прокладки и теплокамер. Также не рекомендуется оставлять вблизи теплотрасс автотранспорт и прочее имущество.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

Обо всех обнаруженных дефектах или фактах отсутствия крышек люков на тепловых камерах просьба сообщать диспетчерам ПТС на круглосуточную интернет-приемную teplo.energy или по телефону (846) 279-65-00; а также диспетчерам Новокуйбышевских тепловых сетей - (84635) 6-27-60 и Сызранских тепловых сетей: (8464) 929-2-51.