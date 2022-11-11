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Подстанция 110 кВ Томашев Колок отмечает 85-летний юбилей. Она была одним из двух энергообъектов, появившихся до Великой Отечественной войны в Куйбышеве. Сегодня это один из старейших энергообъектов региона, обслуживает который филиал ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети».



Строительство подстанции началось в 1932 году, в год образования самарской энергосистемы. Однако запустить энергообъект удалось лишь в 1937 году. Изначально подстанция имела напряжение 35 кВ и должна была не только снабжать электроэнергией завод КАТЭК (будущий завод имени Тарасова – предприятие по производству электрооборудования и запчастей для автомобилей и тракторов), но и являться связующим звеном в энергоснабжении Безымянки и даже расположенной в 20 км Алексеевки.



В настоящее время подстанция 110 кВ Томашев Колок обеспечивает электроснабжение Промышленного и Кировского районов Самары с общей численностью населения около 500 тысяч человек, учреждений социальной сферы и потребителей, центральной отопительной котельной и насосной станции, булочно-кондитерского комбината, трамвайно-троллейбусного предприятия, телецентра и других.



В 2016 году на энергообъекте была завершена комплексная реконструкция. Мощность подстанции была увеличена на 23 МВА и составляет 126 МВА.

В этом году отмечается 90-летие с момента создания региональной энергетической системы. 29 декабря 1932 года приказом Главэнерго Наркомтяжпрома СССР был создан Самарский энергокомбинат. Эту дату принято считать началом существования энергетической системы самарского региона. 50 лет прошло с момента ввода первой очереди Самарской ТЭЦ и 65 лет — с момента завершения работ по строительству Жигулевской ГЭС.

Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО