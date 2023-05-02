Подписка на электронную квитанцию – условие летней акции

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С 1 мая клиенты АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области могут ознакомиться с электронными квитанциями за тепло за апрель 2023 года. Данный сервис доступен для жителей Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани, которые отказались от бумажных платежных документов.

Переход на электронную квитанцию позволяет клиентам энергокомпании оперативно оплачивать тепло и горячую воду. Также к преимуществам можно отнести тот факт, что она становится доступна с 1 числа каждого месяца, её можно получить дистанционно, находясь в другом городе, и сразу же оплатить. Подписаться на данную услугу можно на официальном сайте.

«В мае у клиентов компании есть возможность не просто подписаться на электронную квитанцию, но и принять участие в розыгрыше призов в рамках акции «Офис в кармане». Для участия в первом ее этапе необходимо перейти на данный дистанционный сервис до 30 июня», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте энергокомпании.