Почти в 2 раза выросло число участников весенней акции «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги традиционной акции «Весна – тают пени!» В 2022 году в ней приняли участие свыше 68 тысяч жителей региона, что почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Напомним, что мероприятие проходило с 1 марта по 31 мая 2022 года. Для участия в ней было достаточно оплатить задолженность за коммунальные ресурсы, после чего энергокомпания аннулировала начисленные ранее пени, кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения о взыскании долга. По итогам нынешней акции жителям Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани списали 23,5 млн рублей пени. Для сравнения, в 2021 году аналогичный показатель составил лишь 4,3 млн рублей.

«Эта акция дает нашим клиентам расплатиться с долгами, не переплачивая штрафные начисления за просрочку. Неудивительно, что с каждым годом число ее участников растет», – отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Среди участников из Самары и Новокуйбышевска впервые провели дополнительный розыгрыш суперпризов. В результате 50 участников выиграли пешеходные прогулки по достопримечательностям областной столицы от агентства «АРТ-Экскурсии».

Лицевые счета обладателей суперпризов акции «Весна - тают пени!» в 2022 году:

Самара

30190134348; 30196417877; 30322340689; 30191831001; 30323782332; 30111032328; 30118841417; 30356913540; 30196511298; 30195332761; 30191408957; 30329360514; 92793100; 30118001701; 30118100733; 9245604100; 30198003924; 30196416405; 1257906672; 30322734930; 30329574568; 30329472662; 30326673236; 30322279924; 30118139145; 30195313932; 2024241771; 30322215116; 30351618335; 30327686811; 30320250320; 4304593100; 30195391494; 30320246420; 30119102510; 30352219688; 30192204858; 30118025058; 30119908968; 30320542155;

Новокуйбышевск

30129100587; 30121800187; 30120901973; 30121002162; 30120101902; 30120801837; 30121101276; 30121900849; 30128900285; 30120100195.

Поздравляем всех участников акции и приглашаем ее победителей на вручение суперпризов в офисы обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» на ул. Маяковского, 15 в Самаре и на ул. Ленинградская, 4А в Новокуйбышевске.