Особое внимание сотрудники полиции уделили специфике и преимуществам службы в органах внутренних дел, в том числе, в Госавтоинспекции.
В Самаре полицейские и общественники провели серию профориентационных встреч со старшеклассниками и студентами
Работа по актуализации данных карты осуществляется на регулярной основе.  
В регионе карта публичного Wi-Fi на сайте минцифры актуализирована
В Самаре днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +5, +7°С.
12 ноября в регионе небольшой дождь, до +7°С
Оценивались внешнее санитарно-техническое состояние объектов, дизайн и световое оформление фасадов и оконных витрин, наличие урн и санитарное состояние прилегающей территории, ее озеленение и благоустройство, а также использование малых архитектурных форм
15 предприятий стали победителями и призерами конкурса на лучшее содержание объекта потребительского рынка в Самаре
Конкурс призван поощрять библиотеки, продемонстрировавшие самые заметные и востребованные проекты, программы, циклы мероприятий, творческие инициативы.
Проект СОУНБ «Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать» победил на Всероссийском конкурсе
Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Даниил Воробьев выступил с темой «Чтение как новый культурный тренд».
Актёр Даниил Воробьев встретился со школьниками Самарской области
Отдельная тема – неоплаченный полив.
Почти четверть жителей частного сектора Самары не платят за воду вовремя
В Самарской области планируют увеличение тарифов на отопление в 2026 году
В Самарской области планируют увеличение тарифов на отопление в 2026 году
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Почти четверть жителей частного сектора Самары не платят за воду вовремя

11 ноября 2025 14:11
147
Отдельная тема – неоплаченный полив.

Более 8 600 абонентов «РКС-Самара», проживающих в частном секторе областной столицы, не оплачивают водоснабжение. По данным ресурсоснабжающего предприятия, в частном секторе нашего города всего 35 900 лицевых счетов и 24 % из них – должники с общей суммой задолженности 43,3 млн рублей.

Отдельная тема – неоплаченный полив. Общая сумма долга самарцев за летнюю воду – 7,5 млн рублей. Стоит обратить внимание, что если долг за полив не будет погашен до 1 декабря, то потребитель попадет в «Чёрный список» должников, которым в следующем году будет отказано в выдаче разрешения на пользование поливной водой. 

Ресурсоснабжающее предприятие призывает всех оплачивать водоснабжение и водоотведение вовремя и в полном объёме. Это поможет в будущем избежать проблемных ситуаций. 

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

