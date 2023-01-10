Почти 20 тысяч клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» отказались от бумажных квитанций

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Около 20 тысяч жителей Самарской области отказались от бумажных квитанций и перешли на электронный вид платежных документов от «ЭнергосбыТ Плюс». По результатам 2022 года данный сервис подключили больше 10 тысяч человек. Подписка на электронную квитанцию позволяет оперативно получать информацию о начислениях и оплачивать тепло, не выходя из дома.



Перевод граждан на электронный формат проводится в рамках акции «Экодесант», которая направлена на сохранение природы. Оформить подписку на электронную версию платёжного документа можно на сайте энергокомпании и в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс». Электронная квитанция доступна клиентам с 1 числа каждого месяца.



Ежемесячно только Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» рассылает свыше 400 тысяч бумажных квитанций общим весом около 2 тонн. Из одного дерева производят 16 пачек бумаги формата А4, то есть всего 8 000 листов. В 2022 году клиенты энергокомпании, подключившиеся к «Электронной квитанции», общими усилиями спасли порядка 40 деревьев.



«Мы заботимся об экологии и призываем клиентов поддержать эту инициативу. Электронные квитанции – это актуально, экологично, своевременно. Сервис полностью отвечает запросу клиентов на безопасные дистанционные каналы коммуникации с поставщиком ресурсов.», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

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