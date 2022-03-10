Победители новогодней акции от «ЭнергосбыТ Плюс» получили квитанции с призовым зачислением средств

155

Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс», ставшие победителями ежегодной акции «В Новый год – без долгов!», получили квитанции на оплату тепла с призовым зачислением 1000 рублей. В общей сложности подарки от энергокомпании в этом году получили 200 жителей Самары, 140 - Тольятти, 60 - Новокуйбышевска и 100 - Сызрани.

В декабре 2021 года Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» провел традиционную акцию «В Новый год – без долгов!», по условиям которой жителям региона необходимо было до конца года погасить задолженность за тепловую энергию (если она имелась), а также авансом оплатить декабрьское потребление. В акции приняли участие свыше 378 тысяч клиентов энергокомпании в Самарском регионе.

«Мы рады поощрить тех наших клиентов, кто своевременно и в полном объеме оплачивает тепловую энергию. Более того, в этом году мы удвоили число счастливчиков, получивших кэшбэк от энергетиков», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Квитанции за февраль 2022 года уже сегодня доступны в личном кабинете клиента. Кроме того, жители Самарской области могут отказаться от бумажных квитанций и перейти на электронную версию платежных документов от «ЭнергосбыТ Плюс». Оформить подписку можно на сайте энергокомпании и в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс».