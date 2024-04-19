Победители акции «Лучшая жилищная организация-2023» начали получать призы от «ЭнергосбыТ Плюс»

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В Тольятти установлены первые парковые качели, которые получили победители акции «Лучшая жилищная организация-2023» от АО «ЭнергосбыТ Плюс». В общей сложности в Самарской области были определены 10 товариществ собственников жилья.

Напомним, что акция «Лучшая жилищная организация» проходит в Самарской области с 2019 года. Комиссия из числа экспертов энергокомпании ежегодно оценивает конкурсантов по целому ряду критериев, среди которых качественное выполнение рекомендаций по подготовке к отопительному сезону, соблюдение платежной дисциплины и процент комплектации приборами учета жилого фонда. В 2023 году заявки на участие прислали 103 управляющие компании и ТСЖ, из числа которых были определены 10 лучших обслуживающих организаций из Самары и Тольятти.

«Благодаря установившейся теплой погоде у наших победителей появилась возможность приступить к установке парковых качелей. Первыми свой приз за победу в конкурсе забрали представители ЖСК-13. Уверен, новые парковые качели дополнят благоустройство дворов Самары и Тольятти на радость жильцам», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Список победителей акции «Лучшая жилищная организация» 2023 года:

ТСЖ «Кулибина, 6 «А»

ТСН «Революционная 34»

ТСЖ «Ладья 51»

ТСЖ 35-Э

ТСЖ «Комфорт»

ТСЖ 17-В2

ТСН «Космонавтов 3б»

ЖСК-13

ТСЖ «Советский-13»

ТСН «Гагарина-21»

Следить за акциями «ЭнергосбыТ Плюс» можно на официальном сайте энергокомпании https://samara.esplus.ru/promo/.