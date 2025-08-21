Плановое техобслуживание и проверка газового оборудования проходит в Самаре

217

В Самаре в рамках подготовки к отопительному сезону продолжается ежегодная кампания по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. На сегодняшний день специалисты ООО «Средневолжская газовая компания» провели техническое обслуживание газового оборудования более 195 тысяч абонентов в городе Самара. В ходе технического обслуживания выявлено 392 существенных нарушения, которые потенциально могли привести к ЧП с угарным или природным газом. В этих случаях газоснабжение приостанавливалось до устранения нарушений.



Согласно требованиям законодательства, проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проводится не реже раза в год. Проведение технического обслуживания газового оборудования проводится согласно графику, согласованному с управляющей компанией или старшими по домам. Специалисты проверяют целостность и правильность монтажа оборудования, герметичность соединений и наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, проводят инструктаж по безопасному использованию газа.



О проведении работ по техническому обслуживанию абонента уведомляют через СМС-сообщение и объявления в местах общего пользования, как правило - на входе в подъезд многоквартирного дома.



Обратите внимание, что работы по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования ООО «СВГК» проводит как собственными силами, так и силами привлечённых подрядных организаций. Сведения о непосредственном исполнителе работ размещаются в объявлениях о дате и времени проведения технического обслуживания.

Фото: администрация Самары