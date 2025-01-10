Первый в 2025 году Штаб по благоустройству прошел при активном участии Кировского района

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Штаб по благоустройству проходит в «РКС-Самара» уже более 10 лет. Каждый четверг в 14.00 на заседание может прийти любой житель города, у кого есть вопросы и предложения к предприятию по организации ремонтных работ и дальнейшего благоустройства. В работе Штаба периодически принимали участие представители практически всех районных администраций, обсуждаемые проблемы решались быстро, без лишней переписки и формальностей.

Первый в 2025 году Штаб по благоустройству посетила большая группа представителей Кировского района вместе с главой Игорем Рудаковым. Состоялся серьезный разговор практически по всем вопросам взаимодействия ресурсной компании с жителями и чиновниками.

Особая забота и представителей администрации, и предприятия - организация эффективных каналов взаимодействия с жителями. Понятно, что каждый житель хочет сообщить о проблеме способом, удобным именно ему, быстро получить ответ с указанием сроков устранения, а далее, чтобы проблема была ликвидирована в самые короткие сроки. К сожалению, на сегодняшний момент нет единого алгоритма, который устраивал бы всех жителей: одним необходимо общение по телефону, другим сообщение через сайт или Телеграм-канал, третьи хотят общаться исключительно через госуслуги, и т.д. Список этот очень большой.

На сегодняшний день «РКС-Самара» имеет более 20 каналов связи с жителями и стоит вопрос реформирования всей системы. Но главная проблема в том, что дать сразу ответ на вопрос жителя, когда будет устранена проблема, невозможно. Все зависит от множества условий: нужна ли подготовка места проведения работ, возможно ли организовать резервную схему водоснабжения, насколько сложна проблема и т.п. Поэтому главное для предприятия и жителей - сообщить о проблеме.*

На сегодняшний момент связаться с «РКС-Самара» можно наиболее удобными способами: через сайт https://samcomsys.ru/ рубрики «Сообщить о проблеме» и «Обратная связь» - на главной странице, через Телеграм по т. +7-917-013-70-07 vodasignal (обратной связи на сообщение нет, но все сообщения в обязательном порядке регистрируются и принимаются в работу).

Есть телефоны центральной диспетчерской службы 334-75-12 и 336-86-51, но по ним бывает трудно дозвониться, т.к. о каждой существенной проблемы сообщают сразу много жителей и иногда в минуту на один канал приходится более сотни звонков. Чтобы усовершенствовать прием звонков, уже со следующей недели будет запущен в тестовом режиме специальный робот, который и заявку примет, и «поговорит» с заявителем.

В ресурсной компании надеются, что диалог с районными администрациями и жителями в рамках Штаба по благоустройству будет способствовать скорейшему решению всех вопросов. Представитель администрации Железнодорожного района отметила, что такое отлаженное взаимодействие позволило первые дни года пройти без серьезных сбоев в районе и сохранить жителям праздничное настроение.

*Напоминаем, что в первую очередь отрабатываются те проблемные адреса, где без воды надолго могут остаться большие районы, социальные учреждения. Законодательство не устанавливает сроков устранения аварийных ситуаций на сетях и сроков выезда бригад, аварийные бригады – не «скорая помощь», хотя и стараются сделать всё как можно быстрее.